52,65 EUR +3,85% (24.02.2021, 10:58)



DE0005773303



577330



FRA



FPRUF



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (24.02.2021/ac/a/d)







Die Aktie der Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) wird am Mittwoch nach der dreitägigen Rally wenig verändert gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bei 50,70 Euro gehandelt, so die Experten von XTB.Nach dem jüngsten Anstieg habe die Aktie über 15% an Wert gewonnen. Technisch gesehen habe der Ausbruch über die Nackenlinie der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation für mehr Optimismus gesorgt. Sollte auch der Widerstand bei 52 Euro in nahe Zukunft überwunden werden, könnten sich die Aussichten weiter verbessern. Ausgehend von den Februarhochs 2020 habe die Hälfte der Kursverluste ausgeglichen werden können.