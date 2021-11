Noch sei der Kursausbruch nicht nachhaltig, das Kaufsignal noch nicht signifikant. Doch mit guten Quartalszahlen (inklusive Prognoseerhöhung?) am Dienstag könnte die Fraport-Aktie neuen Schub bekommen. Der Weg Richtung des bisherigen Allzeithochs aus November 2019 bei 79,26 Euro wäre dann frei.



"Der Aktionär" habe Fraport Anfang Juni bei 58,10 Euro mit Ziel 80 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Fraport-Aktie. Die Stopp-Loss-Marke sollte nun auf 50 Euro hochgezogen werden. (Analyse vom 04.11.2021)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

65,70 EUR +2,43% (04.11.2021, 11:45)



XETRA-Aktienkurs Fraport-Aktie:

65,40 EUR +2,54% (04.11.2021, 11:34)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



NASDAQ OTC-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (04.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Am kommenden Dienstag werde der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport seine Quartalszahlen vorlegen. Bereits im Vorfeld der fundamentalen Fakten ziehe die Aktie im freundlichem MDAX -Umfeld an. Weil auch die Lufthansa als größter Fraport-Kunde kürzlich optimistische Aussagen abgegeben habe, würden auch für Fraport gute Zahlen erwartet. Doch das Geschäft werde durch Engpässe behindert.Am Frankfurter Flughafen müssten sich die Passagiere in den kommenden Monaten nämlich auf längere Verzögerungen einrichten. Man rechne in den Wintermonaten mit gut 50 Prozent der Fluggäste und bis zu 70 Prozent der Flugbewegungen im Vergleich zum Niveau vor der Corona-Krise, habe der Chef des Betreibers Fraport, Stefan Schulte, kürzlich gesagt. Problematisch sei daran, dass sich der Verkehr stark auf wenige, besonders gefragte Zeitpunkte im Tagesverlauf konzentriere. Das Flughafensystem werde in Wellen belastet.Man könne für eine einzelne Tagesspitze, die durchaus an frühere Spitzenwerte heranreiche, nicht die komplette Mannschaft über den ganzen Tag vorhalten, habe der Flughafen-Chef gesagt. Es fehle dann vor allem Personal bei den Bodenverkehrsdiensten. Hier seien laut Schulte bereits wieder rund 75 Prozent der Kräfte im Einsatz.Ende Oktober habe zudem ein Warnstreik von Teilen des Bodenpersonals am Frankfurter Flughafen dafür gesorgt, dass Dutzende Flüge ausgefallen seien. Die Gewerkschaft ver.di habe wegen festgefahrener Tarifverhandlungen die rund 600 Beschäftigten des Dienstleisters Wisag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.Ab kommenden Montag (8. November) richte sich der Flughafen nun auf zusätzlichen Andrang ein, da dann für geimpfte EU-Bürger wieder Flüge in die USA möglich sein würden. "Wir erwarten schon im November zwischen 300.000 und 400.000 Passagiere auf den USA-Flügen", habe der Fraport-Chef erklärt.Derzeit seien in Frankfurt nur rund 70 Prozent der Flugzeuge pünktlich, also höchstens bis zu 15 Minuten hinter dem Plan. Eigentlich strebe Fraport einen Pünktlichkeitswert oberhalb von 80 Prozent an.Der MDAX-Konzern Fraport habe nach eigenen Angaben bereits 400 zusätzliche Leute für die Bodenverkehrsdienste eingestellt. Wegen ausstehender Sicherheitsüberprüfungen und Einweisungen seien davon derzeit aber nur rund 150 auf dem Vorfeld angekommen, habe Schulte gesagt. Er rechne in den kommenden sechs Monaten mit 500 bis 1.000 weiteren Einstellungen.Dem Aktienkurs von Fraport hätten die Personal-Engpässe bislang keinen Abbruch getan. Der MDAX-Wert klettere am Donnerstag-Vormittag zeitweise um zwei Prozent auf über 65 Euro und damit auch über das Verlaufshoch vom Juni, das bei 64,74 Euro markiert worden sei.Die J.P. Morgan-Expertin, Elodie Rall, habe bereits vor zwei Wochen den Anlegern in einem Ausblick auf den Fraport-Quartalsbericht Hoffnung auf eine Prognoseerhöhung gemacht. Sollte sie mit ihren Erwartungen richtig liegen, dürfte sie sogar deutlich ausfallen, so die Expertin.