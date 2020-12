Börsenplätze Fraport-Aktie:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (17.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) von "halten" auf "verkaufen" herunter.Die 9M 2020-Zahlen des Flughafenbetreibers hätten gravierend negative Einflüsse der Corona-Pandemie gezeigt. In Frankfurt sei der Passagierverkehr y/y um 70,2% auf 16,2 Mio. Fluggäste eingebrochen. Auch die Konzernflughäfen hätten allesamt signifikante Rückgänge zwischen 85,4% (Burgas) und 38,6% (Xi'an) verzeichnet. Die Frachtmengen seien aufgrund der fehlenden Belly-Kapazitäten der Passagierflugzeuge ebenso durchgehend rückläufig gewesen. Die Umsätze hätten mit EUR 1.317,5 Mio. um 53,8% unter Vorjahr gelegen. Trotz merklicher Kostensenkungen sei das EBITDA mit EUR -227,7 Mio. (Vj.: EUR 948,2 Mio.) deutlich negativ gewesen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen (bereinigt um Rückstellungen für Personalaufwendungen für das Programm "Zukunft FRAU-Relaunch 50" in Höhe von EUR 280 Mio.) sei mit EUR 51,8 Mio. knapp positiv gewesen. Das EBIT habe bei EUR -571,0 Mio. gelegen (Vj.: EUR 595,3 Mio.), das Konzernergebnis bei EUR -537,2 Mio. (Vj.: EUR 413,5 Mio.). Entsprechend habe sich ein EPS von EUR -5,58 ergeben (Vj.: EUR 4,10). Der operative Cashflow sei mit EUR -124,9 Mio. (Vj.: EUR 792,9 Mio.) negativ gewesen. Zusammen mit den Investitionsausgaben habe sich ein negativer Free Cashflow von EUR -987,7 Mio. ergeben (Vj.: EUR -166,9 Mio.). Die Nettofinanzverschuldung habe sich um EUR 963,0 Mio. auf EUR 5.110 Mio. erhöht.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Management einen signifikanten Rückgang des um IFRIC12 bereinigten Umsatzes um bis zu 60%. Das EBITDA vor Sondereinflüssen solle zwar gravierend rückläufig, aber leicht positiv sein. Das unbereinigte EBITDA werde hingegen deutlich negativ erwartet. Konzern-EBIT und Konzernergebnis sollten stark negativ ausfallen.Fraport leide naturgemäß sehr stark unter den vielfältigen Reiseeinschränkungen. Zudem dürfte sich das Reiseverhalten, insbesondere im Bereich der Geschäftsreisen deutlich ändern. Die zuletzt äußerst positive Entwicklung des Aktienkurses preise die Verfügbarkeit von Impfstoffen und eine schnelle Geschäftserholung ein. Das ein-gepreiste Szenario halte Donie aber für zu optimistisch. Es dürfte noch Monate dauern, bis die Wirkung von Impfstoffen in den Infektionszahlen sichtbar werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fraport AG": Keine vorhanden.