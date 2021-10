"Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass das dem MDAX-Wert mittelfristig gelingen wird, und hat ein Kursziel von 80 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Fraport-Aktie. (Analyse vom 13.10.2021)



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (13.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafen-Konzerns Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Das Passagiergeschäft am Frankfurter Flughafen laufe, habe sich aber nach dem Ende der Sommerferien wieder etwas abgeschwächt. Die Aktie des Flughafenbetreibers habe jedoch ihren jüngsten Kursaufschwung fortgesetzt und sei erneut über die 62-Euro-Marke geklettert. Das Fraport-Zwischenhoch vom Juni komme in Reichweite.Der Flughafenbetreiber Fraport habe im September rund 3,1 Millionen Fluggäste und damit rund 169 Prozent mehr als ein Jahr zuvor gezählt. Im August habe das Unternehmen an Deutschlands größtem Airport indes knapp 3,4 Millionen Passagiere gezählt und damit so viele wie in keinem anderen Monat seit Beginn der Corona-Krise. Im September habe das Fluggast-Aufkommen nun immer noch 54 Prozent niedriger als vor der Pandemie im September 2019 gelegen.Kumuliert über die ersten neun Monate des Jahres seien rund 15,8 Millionen Passagiere gezählt worden. Dies habe einem Minus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 bzw. einem Rückgang von 70,8 Prozent gegenüber 2019 entsprochen.Auch im internationalen Portfolio habe sich die positive Entwicklung der Passagierzahlen fortgesetzt. Mit Ausnahme des chinesischen Flughafens Xi'an hätten die Konzern-Flughäfen deutliche Zuwächse von teils über hundert Prozent erzielt, allerdings auf Basis des stark reduzierten Flugverkehrs im September 2020, heiße es in einer Fraport-Mitteilung.Das Cargo-Geschäft habe unterdessen weiter gebrummt: Das Aufkommen an Fracht und Luftpost habe im Vergleich zu September 2020 um gut 13,5 Prozent auf 184 558 Tonnen zugelegt.Dem Passagiergeschäft habe Fraport-Chef Stefan Schulte Anfang September bereits einen "schwierigen Winter" vorausgesagt. Für das laufende Jahr rechne er in Frankfurt insgesamt mit "unter 20 bis 25 Millionen" Fluggästen. 2020 sei das Aufkommen auf weniger als 19 Millionen eingebrochen, nachdem der Flughafen 2019 mit mehr als 70 Millionen Passagieren ein Rekordjahr verzeichnet habe.Die Fraport-Aktie sei am Mittwoch zeitweise bis auf 62,60 Euro geklettert, habe sich dort aber nicht ganz halten können. Bei gut 64 Euro habe der MDAX -Wert Mitte Juni ein Verlaufs-Zwischenhoch markiert.Die Herausforderungen sich schnell wechselnder Reise-Bedingungen würden noch ein Bremsklotz für die Passagierzahlen bleiben. Für einen weiteren Aufschwung der Fraport-Aktie bedürfe es der Überwindung des Zwischenhochs bei gut 64 Euro.