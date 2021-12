(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Der Ausbruch der neuartigen Corona-Variante habe den Flughafenbetreiber Fraport im November nicht zurückgeworfen. Im abgelaufenen Monat seien am Frankfurter Flughafen rund 2,9 Millionen Passagiere gezählt worden. Das seien rund eine halbe Million weniger als im Oktober gewesen. Stützend gewirkt habe die Öffnung der USA für Reisende aus Europa. Die weiteren Aussichten seien jedoch ungewiss.Die rund 2,9 Millionen Passagiere im November seien fast viereinhalb Mal so viel wie im schwachen November 2020 gewesen, aber immer noch 42,8 Prozent weniger als vor Beginn der Pandemie im November 2019. Für Dezember rechne der Vorstand aufgrund der wieder steigenden Inzidenzwerte und neuer Reisebeschränkungen nun wieder mit einer etwas schwächeren Passagierentwicklung.Angesichts der Öffnung der USA für Reisende aus Europa im November habe Fraport-Chef Stefan Schulte am Frankfurter Flughafen in diesem Jahr zuletzt an die 25 Millionen Passagiere erwartet. 2020 sei das Aufkommen auf weniger als 19 Millionen eingebrochen, nachdem der Flughafen 2019 mit mehr als 70 Millionen Passagieren ein Rekordjahr verzeichnet habe. Dieses Niveau dürfte nach Schultes Einschätzung wohl erst im Jahr 2025 wieder erreicht werden.Im internationalen Fraport-Portfolio habe es ebenfalls leichte Rückgänge gegeben. Der Flughafen Antalya in der Türkei habe allerdings erneut fast 90 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 erreicht, das Fluggastaufkommen sei dort im Berichtsmonat auf rund 1,2 Millionen Passagiere gestiegen, so Fraport. Einige der ebenfalls touristisch geprägten griechischen Standorte hätten im Vergleich mit November 2019 sogar höhere Passagierzahlen gehabt.Die Fraport-Aktie reagiere auf die Passagierzahlen am Montag im frühen Xetra-Handel mit leichten Aufschlägen auf 56,68 Euro. Sie nähere sich damit wieder dem charttechnisch bedeutsamen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 57,27 Euro verlaufe.Die Analysten seien sich ob der weiteren Aussichten für Fraport nicht einig. Während etwa Stifel, Kepler Chevreux und Metzler Anfang Dezember ein 12-Monats-Kursziel von 80 bis 81 Euro ausgegeben hätten, seien J.P. Morgan mit 65 Euro und LBBW mit 58 Euro deutlich zurückhaltender."Der Aktionär" bleibe optimistisch, dass sich Fraport trotz der aktuell wieder schwierigen Reisebedingungen berappele, und habe ein Kursziel von 80 Euro ausgegeben.Engagierte Anleger bleiben dabei, setzen sich jedoch bei 50 Euro eine Stopp-Loss-Marke, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Fraport-Aktie. (Analyse vom 13.12.2021)