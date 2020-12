Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (17.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Mit den Meldungen über baldige Corona-Impfungen und den Hoffnungen auf eine Bewältigung der Corona-Krise habe auch die Fraport-Aktie zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung angesetzt. Doch seit Anfang Dezember stocke der Kursaufschwung. Am Donnerstag komme auch noch eine Verkaufsempfehlung der NORD LB hinzu. Charttechnisch betrachtet müsste die Fraport-Aktie den Widerstand bei 53 Euro überwinden, wo der Wert im Juni ein markantes Zwischenhoch erzielt habe.Fraport dürfte noch lange mit den Folgen der Corona-Krise kämpfen. Wann der Flughafenbetreiber wieder schwarze Zahlen schreibe, sei ungewiss. Bis auf zwischenzeitliche Trading-Chancen bleibe die Fraport-Aktie nur zweite oder dritte Wahl, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:49,16 EUR +0,74% (17.12.2020, 15:36)