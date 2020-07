Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Das Stimmung beim Frankfurter Flughafenbetreiber bleibe getrübt. Zwar hätten die Passagierzahlen in der Vorwoche leicht zulegen können, von einem Befreiungsschlag sei die Fraport-Aktie dennoch weit entfernt. Analysten würden die Papiere weiterhin skeptisch bewerten. Charttechnisch drohe die Aktie in einen Abwärtsstrudel zu geraten.J.P. Morgan habe die Einstufung mit "underweight" und einem Kursziel von 37 Euro belassen. Fraport dürfte wegen des schwachen internationalen Flugverkehrs für das zweite Quartal einen Verlust ausweisen. Der Konzern habe zwar versucht die Kosten zu senken, doch das dürfte nicht ausgereicht haben, so die Analysten.Die Credit Suisse beurteile die Aktien des Flughafenbetreibers sogar noch schwächer. Die Schweizer Bank halte an ihrem Kursziel von 26 Euro und der Einstufung "underperform" fest. Das Fluggastaufkommen dürfte weiterhin enttäuschen. Der Markt sei zu optimistisch hinsichtlich einer Erholung nach der Corona-Krise.Im Zuge der negativen Analystenkommentare rutsche die Aktie auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai. Charttechnisch gerate der Wert somit unter Druck, nachdem sie unter die 50-Tage-Linie (40,89 Euro) gefallen sei. Nun würden mittelfristig niedrigere Kurse drohen. Die nächste Unterstützung liege im Bereich von 36 Euro. Falle auch diese Marke, könne der Kurs bis auf 30 Euro absacken."Der Aktionär" rechnet nicht mit einer baldigen Erholung und rät die Fraport-Aktie zu meiden, so Pierre Kiren. Es gebe derzeit deutlich attraktivere Aktien, die bereits neue Hochs hätten erreichen können. (Analyse vom 08.07.2020)Mit Material von dpa-AFX