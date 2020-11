Aufgrund des schwachen Ausblicks bleibt DER AKTIONÄR bei seinem Votum: Ein Investment in die Fraport-Aktie hat keine Eile, so der Experte Martin Mrowka. (Analyse vom 04.11.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

33,28 EUR -0,72% (04.11.2020, 11:18)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

33,26 EUR -1,42% (04.11.2020, 11:31)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (04.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Corona-Krise belaste weiterhin den Luftverkehr. Fraport bleibe nicht ungeschoren und müsse magere Quartalszahlen melden. Da auch der Ausblick nicht gerade berauschend sei, falle der MDAX-Titel am Mittwoch-Vormittag zeitweise deutlich. Immerhin könne sich der Aktienkurs zuletzt aber etwas fangen.Der Einbruch des Passagierverkehrs in der Corona-Krise und der geplante Stellenabbau hätten den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport im Sommer noch tiefer in die roten Zahlen gerissen als befürchtet. Unter dem Strich habe in Q3 ein Verlust von 304 Mio. Euro nach einem Gewinn von 222 Mio. Euro ein Jahr zuvor gestanden.Damit habe Fraport die durchschnittlichen Prognosen von Analysten verfehlt. Allein die Aufwendungen für den geplanten Abbau tausender Arbeitsplätze hätten das Unternehmen mit 280 Mio. Euro belastet.Nach einem kurzen Anstieg der Passagierzahlen zu Ferienbeginn sei die Nachfrage zuletzt (September) wieder auf ein Niveau von gerade noch 17 Prozent des Vorjahresmonats zurückgegangen. Deutlich besser sei es dagegen bei der Fracht gelaufen, die im September nur 4,0 Prozent hinter dem Vorjahresmonat geblieben sei.Der mehrheitlich öffentlich kontrollierte Flughafenbetreiber wolle seine Belegschaft deutlich um rund 4.000 von 22.000 Stellen reduzieren. Der laufende Bau des dritten Passagier-Terminals werde mindestens auf das Jahr 2025 gestreckt. Von der Verschiebung des Termins für die Inbetriebnahme sei auch der weit fortgeschrittene Flugsteig G betroffen, der vor allem für Billigfluggesellschaften vorgesehen sei. Er sollte eigentlich schon zum Jahresende 2021 zur Verfügung stehen.Die US-Bank JPMorgan habe das Rating für die Fraport-Aktie nach den Zahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Wie bereits das Frühjahr seien auch die Sommermonate von Juli bis einschließlich September bei Fraport von der Corona-Pandemie und dem kaum noch stattfindenden Flugverkehr geprägt gewesen.