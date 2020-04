Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

43,02 EUR +5,86% (07.04.2020, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

42,70 EUR +2,89% (07.04.2020, 12:02)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (07.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Das Passagieraufkommen nehme aufgrund der Corona-Pandemie weiter ab: In der KW14 vom 30. März bis 5. April seien 66.151 Fluggäste abgefertigt worden und damit 95,2 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres. Im Cargo-Geschäft sei die Menge an Fracht und Luftpost um 25 Prozent zurückgegangen auf 32.904 Tonnen. Insgesamt sei die Zahl der Flugbewegungen in Frankfurt in der genannten Woche um 85,1 Prozent auf 1.545 gesunken. Ab heute werde das Terminal zwei komplett gesperrt.Die UBS bekräftige dennoch ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 47,50 Euro. Ihrer Einschätzung nach dürften die Kapazitäten weiterhin rückläufig sein. Ein Lichtblick sei aber die Erholung der inländischen Verkehrszahlen von Flughäfen in China. Für die UBS sei Fraport weiterhin der "Top Pick" im Sektor.Die Deutsche Bank senke ihr Kursziel dagegen deutlich von 84 Euro auf 54 Euro - halte aber ebenfalls an ihrer Kaufempfehlung fest.Die Aktie habe in den vergangenen Wochen zur Erholungsrally angesetzt. Die katastrophalen Passagierzahlen könnten den jüngsten Trend nicht brechen. Aktuell steige die Aktie um knapp fünf Prozent auf 43,38 Euro. Der nächste wichtige Widerstandsbereich liege bei 46,20 bis 47,30 Euro.Die Fraport-Aktie gehört auf die Watchlist, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link