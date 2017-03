Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

64,41 EUR +0,97% (23.03.2017, 12:08)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (23.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktie: Rally dürfte weitergehen - ChartanalyseIn 2015 markierte die Aktie des deutschen Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) ihren letzten großen Höhepunkt und schwenkte anschließend in einen mittelfristigen Abwärtstrend ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hierbei seien die Kursnotierungen bis Mitte letzten Jahres auf das Unterstützungsniveau um 45,00 Euro zurückgefallen, erst an dieser Stelle sei der Trendverlauf wieder zur Oberseite abgedreht und habe sich bis Ende 2016 an den übergeordneten Abwärtstrend herangearbeitet. Im Februar dieses Jahres sei es schließlich zu einem dynamischen Ausbruch darüber, sowie Kursanstieg über die Jahreshochs aus 2015 von 63,05 Euro gekommen. Dort halte sich der Wert nun seit einigen Tagen auf und konsolidiere zunächst den vorherigen Anstieg aus. Ein Wochenschlusskurs darüber dürfte aber größere Signalwirkung entfalten können und könne für eine Fortsetzung der seit letzten Sommer bestehenden Aufwärtsbewegung sorgen.Gelinge es Marktteilnehmern das kürzlich aufgestellte Kaufsignal per Wochenschlusskurs zu bestätigen, so würden die Chancen auf einen weiteren Kursanstieg der Fraport-Aktie bis in den Bereich von 68,00 Euro merklich ansteigen. Rein rechnerisch könnte sogar das runde Kursniveau von 70,00 Euro angesteuert werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.03.2017)Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:64,38 EUR +1,10% (23.03.2017, 12:08)