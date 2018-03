Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (05.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktie: Kleine Kaufwelle könnte bevorstehen - ChartanalyseNach Auflösung einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung zwischen 37,40 und grob 60,00 Euro im Sommer 2016 startete die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) erst so richtig durch und konnte sich bereits im Mai 2017 über die Rekordstände aus 2006 bei 67,09 Euro hinwegsetzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch die Rally sei nach einer Zwischenkonsolidierung gegen Ende letzten Jahres in eine zweite Phase übergegangen und habe sogar einen Rekordstand von 97,26 Euro gegen Ende Januar erreicht. Nach Ausbleiben weiterer Käufer sei das Papier von Fraport schließlich in eine scharfe Korrektur gerutscht und habe im heutigen Handel auf die 200-Tage-Durchschnittslinie um 80,47 Euro zurückgesetzt. Dabei würden sich intraday wieder vermehrt Käufer zeigen und könnten für eine eindeutige Gegenbewegung sorgen. Auch wenn das Kursplus nicht sehr groß ausfalle, könnte für die nächsten Tage eine kleine Kaufwelle bevorstehen und eigne sich hervorragend für sehr kurzfristige Long-Positionen.Das vorhandene Kurspotenzial beim Flughafenbetreiber Fraport ist durch den nach wie vor intakten Abwärtstrend zunächst noch auf das Niveau von grob 85,00 Euro begrenzt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.03.2018)Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:82,00 EUR +0,69% (05.03.2018, 11:37)