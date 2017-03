Es wäre eine Überraschung falls Le Pen (FN) nicht die Stichwahl erreichen würde. Um den zweiten Platz ringen Fillon (LR) und Macron (EM). Derzeit habe Macron einen Vorsprung. Etwas abgeschlagen würden dann der linkssozialistische Kandidat Mélenchon (FI) und der sozialistische Kandidat Hamon (PS) folgen.



Marine Le Pen (FN) sei eine erklärte EU- und Euro-Gegnerin. Es sei aber unwahrscheinlich, dass sie französische Präsidentin werde. Da ihr die Bündnispartner fehlen würden, sei in der Stichwahl mit einem Sieg ihres jeweiligen Gegners zu rechnen: Vermutlich Macron (EM) oder Fillon (LR). Beide seien bekennende EU- und Euro-Befürworter. Nach dem Brexit sei der Frexit nicht in Sicht.



Sollte es dennoch einen Überraschungssieg von Le Pen geben, würde dies zunächst die Finanzmärkte und die Politik in Europa erschüttern. Aber es sei davon auszugehen, dass ihre Präsidentschaft eher von politischem Stillstand als von tiefgreifenden Strukturreformen und dem EU-Austritt Frankreichs gekennzeichnet sein dürfte. Denn eine mehrheitsfähige Regierung unter der Führung des Front National bei den im Juni stattfindenden Wahlen der Nationalversammlung sei nicht absehbar. (28.03.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 23. April und 7. Mai 2017 wählen die Franzosen einen neuen Präsidenten. Der amtierende Präsident Hollande stellt sich nicht zur Wiederwahl, so die Analysten der DekaBank.Von den elf Präsidentschaftsbewerbern hätten nach den Umfragen nur fünf Kandidaten realistische Chancen in die Stichwahl am 7. Mai zu kommen: François Fillon (Les Républicains/ LR), Benoît Hamon (Parti socialiste/ PS), Emmanuel Macron (En Marche!/ EM), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise/ FI) und Marine Le Pen (Front National/ FN).