Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse (FP = "Sichere digitale Kommunikation"). Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software/Digital", "Frankieren und Kuvertieren" sowie "Mail Services" digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden sowie Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung und Konsolidierung von Geschäftspost.



Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. FP ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 97-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von zwölf Prozent und verfügt im Digitalbereich über einzigartige, hochsichere Lösungen für das Internet der Dinge (IoT/IIoT)) sowie für digitale Signaturen von Dokumenten.



Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com (01.09.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin zu halten.Was dem Traditionsunternehmen nach Überzeugung der Fachanalysten ganz bestimmt nicht nütze, sei der Richtungsstreit. Dieser halte nun bereits seit einiger Zeit zwischen Großaktionär Obotricia und dem Vorstand an - es ginge um die strategische Richtung. Reichlich Gesprächsstoff für die ordentliche HV, die nun als virtuelle Veranstaltung am 29.09.20 stattfinden werde. Seit 01.07.20 sei Carsten Lind der vierte Vorstand, auch er habe einen CEO-Kontrakt. Der bis dato nach Erachten der Analysten erfolgreiche CEO R.A. Günther seinerseits wolle seinen verlängerten Vertrag erfüllen.Das Traditionsunternehmen stehe inmitten des Transformationsprozesses, in dem sich das globale Branding und der Produkt- und Vertriebsmix dramatisch wandele. Auch die Aktienexperten würden konstatieren, dass die zweifellos notwendige Digitalisierungsstrategie nochmals nachjustiert und noch Fahrt aufnehmen müsse. Die dafür nötigen Strukturen stünden jetzt auch zur Verfügung - jetzt sei die Gelegenheit mit innovativen Produkten Marktanteile zu gewinnen.Und, die Transformationsphase dauere länger; COVID-19 erschwere die Markteroberung der erklärungsbedürftigen, neuen Produkte und belaste die Performance der traditionellen Produkte. Kurzarbeit, Sachkostenanpassung würden aktuell eine robuste operative Performance gewährleiten. Eine belastbare Basis für die laufenden Umbauarbeiten, glauben die EQUI.TS-Analysten. Das zeige sich auch in der jetzt vorgenommenen Konkretisierung der Guidance für 2020; die einen 20er-Umsatz/ EBITDA mit EUR 195 bis 203 Mio. /EUR 24 bis 28 Mio. vorsehe.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH bleiben bei ihrer vorsichtigen Grundhaltung und bestätigen ihr "halten"-Rating für die Francotyp-Postalia-Aktie. (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link