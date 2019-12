Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,48 EUR +0,58% (06.12.2019, 09:50)



Tradegate-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,46 EUR -1,14% (06.12.2019, 10:06)



ISIN Francotyp-Postalia-Aktie:

DE000FPH9000



WKN Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH900



Ticker-Symbol Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH



Kurzprofil Francotyp-Postalia (FP):



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software", Mail Services" und "Frankieren/Kuvertieren", sowohl digitale Lösungen als auch Produkte und Dienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost und effizienten Postverarbeitung für Unternehmen und Behörden.



Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. EUR. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 96-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. (06.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Bei Francotyp-Postalia (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) setzen der Vorstandsvorsitzende Rüdiger Andreas Günther sowie seine Vorstandskollegen Patricius de Gruyter und Sven Meise ihre ACT-Strategie um, so Martin Münzenmayer in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".Diese Strategie umfasse den Ausbau des Weltmarktanteils im Frankiermaschinen-Sektor, die Entwicklung von digitalen Lösungen und Apps für die Kunden sowie die Transformation des 1923 gegründeten Unternehmens, um Wachstumschancen im Bereich des Internets of Things (Internet der Dinge) zu nutzen. Ein weiterer Bestandteil der ACT-Strategie sei das Effizienzverbesserungs-Programm JUMP. Dessen Ziel sei eine nachhaltige Senkung der Kosten. Sein volles Potenzial solle dieses Programm ab 2022 entfalten.Die Perspektiven des Kerngeschäfts seien trotz des Digitalisierungstrends zufriedenstellend. Denn zum einen verlangsame sich in vielen Ländern der Rückgang des Briefaufkommens, zum anderen würden zu den Kunden vor allem mittelständische Unternehmen zählen, die vertrauliche Dokumente auch künftig bevorzugt per Brief verschicken würden. Darüber hinaus investiere Francotyp-Postalia im Rahmen der ACT-Strategie kräftig in Vertrieb, Service, Marketing sowie Forschung und Entwicklung. Deshalb habe der Berliner Konzern seinen weltweiten Marktanteil im Frankiermaschinen-Sektor in den vergangenen 14 Quartalen kontinuierlich ausbauen können - zuletzt auf 12%.Immer wieder stärke das Traditionsunternehmen seine Stellung als Technologieführer im Frankiermaschinen-Bereich durch Innovationen. Hierzu zähle beispielsweise das Frankiersystem PostBase Vision, das im Juli in den USA und im November in Deutschland auf den Markt gebracht worden sei. In den kommenden Monaten solle das neue Frankiersystem in weiteren strategisch wichtigen Ländern wie Frankreich und Großbritannien lanciert werden. Damit sollte Francotyp-Postalia mittelfristig neue Kunden gewinnen. Eine solche Entwicklung würde sich dann außerdem positiv auf das margenstarke After-Sales-Geschäft (Verkauf von Farbkartuschen und Frankieretiketten, Wartung der Geräte) auswirken, mit dem hohe wiederkehrende Erlöse erwirtschaftet würden.Im Software- und Digital-Segment sei hierzulande im Sommer 2019 der Vertriebsstart der weiterentwickelten Signaturlösung FP Sign erfolgt, die mit einer App verbunden werden könne. Damit könnten Dokumente laut Francotyp-Postalia sicher, schnell und rechtskonform digital unterschrieben sowie verschickt werden, wodurch die Nutzer Zeit und Kosten sparen würden. FP Sign solle bald auch auf dem US-amerikanischen Markt verfügbar sein. Gleiches gelte für eine Parcel-Shipping-Lösung von Francotyp-Postalia, mit der Unternehmen ihren Paketversand steuern sowie die Lieferzeiten und Preise verschiedener Anbieter vergleichen und deren Dienstleistungen buchen könnten.In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 habe sich der Umsatz von Francotyp-Postalia im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,2% auf 152,4 Mio. Euro (Vj. 154,3 Mio. Euro) verringert. Davon seiem 98,3 Mio. Euro (Vj. 95,8 Mio. Euro) auf das Frankiermaschinen-Geschäft, 41,1 Mio. Euro (Vj. 47,3Mio. Euro) auf die Sparte Mail Services (zum Beispiel Abholung, Sortierung und Frankierung von Briefen) und 12,9 Mio. Euro (Vj. 11,2 Mio. Euro) auf das Software- und Digital-Segment entfallen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei, bereinigt um positive Währungseffekte (1,0 Mio. Euro) und Aufwendungen für das Effizienz-Verbesserungsprogramm JUMP (2,4 Mio. Euro), um 19,9% auf 22,0 Mio. Euro (Vj. 18,4 Mio. Euro) gestiegen. Der Nettogewinn je Aktie sei hingegen um 20,0% auf 0,16 Euro (Vj. 0,20 Euro) zurückgegangen.Laut Rüdiger Andreas Günther, CEO und CFO in einer Person, werde der Umsatz 2019 am Ende leicht über dem Vorjahresniveau von 204,2 Mio. Euro liegen. Das um die JUMP-Aufwendungen bereinigte EBITDA solle jedoch deutlich höher ausfallen als 2018 - damals habe es 25,1 Mio. Euro betragen. Im nächsten Jahr erwarte Günther einen starken Umsatzanstieg. Dazu beitragen sollte insbesondere das Software- und Digital-Segment. Es dürfte auch langfristig auf Erfolgskurs bleiben, denn viele der mehr als 200.000 Bestandskunden von Francotyp-Postalia seien potenzielle Käufer der digitalen Lösungen. Aus Anlegersicht interessant seien neben den Wachstumsaussichten außerdem das niedrige 2020er KGV der Aktie von 5,2 und die Absicht des Unternehmens, weiterhin 35 bis 50% des Nettogewinns als Dividende auszuschütten. (Ausgabe 12/2019)