Kurzprofil Fossil Inc.:



Das amerikanische Großhandelsunternehmen Fossil Inc. (ISIN: US34988V1061, WKN: A1W0DE, Ticker-Symbol: FSL, NASDAQ-Symbol: FOSL) ist weltweit für seine Markenprodukte in der Uhren- und Modeindustrie bekannt. Zu den Produktlinien gehören neben Armbanduhren sowie Damen- und Herrenmode Accessoires wie Schmuck, Handtaschen, Gürtel, Sonnenbrillen und Schuhe. Die Produkte werden unter der Fossil-Marke sowie unter mehreren eigenen und lizenzierten Marken wie adidas, Diesel, Zodiac, Emporio Armani und Karl Lagerfeld vertrieben. Fossil agiert global, sowohl auf dem amerikanischen und europäischen als auch auf dem asiatischen und afrikanischen Markt. Dabei bedient der Handelskonzern sowohl mittlere als auch höhere Preiskategorien bis hin zu Luxussegmenten mit der Michele-Reihe in der Armbanduhrenbranche. (20.09.2018/ac/a/n)



Triesen (www.aktiencheck.de) - "Die Fossil-Aktie (ISIN: US34988V1061, WKN: A1W0DE, Ticker-Symbol: FSL, NASDAQ-Symbol: FOSL) hat seit Anfang 2018 schon ordentlich zugelegt", sagt Thomas Braun, Portfoliomanager der Classic Funds von der Classic Funds Management AG, "doch wir trauen dem Wert weitere Kursgewinne bis hin zu einer Verdreifachung zu, sodass wir weiterhin investiert bleiben."Anfang des Jahres habe der Uhrenhersteller noch bei 8 US-Dollar notiert, sei aber auf derzeit rund 22 US-Dollar angestiegen.Die Schweizer Value-Investoren aus dem Hause BWM hätten Fossil schon seit 2015 unter Beobachtung, als die Notierung von über 90 auf unter 30 Dollar abgestürzt sei. "Das hat uns neugierig gemacht, weshalb wir das Unternehmen sehr genau unter die Lupe genommen haben", beschreibe Braun. Der Grund für den Kursverfall habe am aufkommenden Smartwatch-Trend gelegen, dem der Fashion-Trend-Anbieter Fossil zum damaligen Zeitpunkt nichts entgegenzusetzen gehabt habe."Das Management von Fossil verordnete dem Unternehmen daraufhin eine strategische Neuausrichtung sowie ein substanzielles Kostensenkungsprogramm, was allerdings von den Anlegern nicht gewürdigt wurde", ergänze Braun. "Mithilfe eines Big-Data-Ansatzes haben wir überdies ein Modell entwickelt, welches uns erstaunlich präzise die Umsatzentwicklung anzeigte", erkläre der Fondsmanager das weitere Vorgehen. "Und als Fossil dann auch noch meldete, dass eine frühzeitige Refinanzierung der Bankschulden gelungen sei, haben wir massiv zugekauft und unsere bereits bestehende Position noch einmal deutlich verbilligt."Die Initiativen des Fossil-Managements würden vom Markt inzwischen positiver beurteilt. Beispielsweise die Einführung der eigenen Smartwatch-Reihe, bei der Fossil durchgängig WearOS, das Uhren-Betriebssystem von Google, nutze und damit rein technologisch wettbewerbsfähig mit Apple oder Samsung sei. "Zudem nutzt Fossil seine Expertise, dies mit dem attraktiven Design ihrer Modemarken zu kombinieren und ist auf bestem Weg, Smartwatches zu einem erheblichen und - für uns noch wichtiger - profitablen Wachstumsfaktor zu machen", betone Braun.Auf Basis der Kombination der verschiedenen Faktoren würden die Manager der Classic Funds der Fossil-Aktie vom derzeitigen Kursniveau aus erhebliches Potenzial bis hin zu einer Verdreifachung zutrauen. Die Aktie von Fossil sei sowohl im Classic Value Equity Fund als auch im Classic Global Equity Fund nach aktuellem Stand mit jeweils rund 8% gewichtet. (Analyse vom 20.09.2018)Börsenplätze Fossil-Aktie: