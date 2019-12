In Summe bleiben würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG deshalb bei ihrem bullishen Aktienmarktausblick für 2020 bleiben. Insbesondere für die Eurozone und Emerging Markets - ihre Favoriten auf Jahressicht, die von einer zyklischen Erholung angesichts ihrer Index-Zusammensetzung am stärksten profitieren sollten.



Das decke sich auch mit der Bewertungsseite: Mit einem KGV von rund 16 (heuer) bzw. 14,5 (Schätzung 2020) sei der europäische Aktienmarkt durchschnittlich bewertet, EM mit 13,6 bzw. 12 sogar günstig. Beide würden dementsprechend auch langfristig eine gute Performance erwarten lassen.



Was sei mit politischen Risiken? Für UK würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG nach wie vor von keinem harten Brexit ausgehen. Das klare Wahlergebnis für Boris Johnson spreche für diese Annahme. Der Handelskonflikt USA-China sei dagegen höchst relevant: Eine US-Wirtschaftsschwäche vor den Wahlen würde die Wiederwahl von Trump gefährden. Es liege also auch in seinem Interesse, den Konflikt bald zumindest zu vertagen anstatt zu eskalieren. Die letzten Signale würden klar für eine Verhandlungslösung sprechen. Zwischenzeitige Kursschwäche würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG dementsprechend zu einer (weiteren) Aktienmarkt-Aufstockung nutzen. (Strategie Globale Märke Q1/2020) (27.12.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die globale Industrie befindet sich aktuell in einer Rezession, während US-Aktienmärkte auf neuen Allzeit-Höchstständen handeln und die meisten globalen Indices zumindest auf neuen Jahreshochs, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein Widerspruch? Nein: Erstens wachse der Großteil der Wirtschaft weiterhin robust (auch in Deutschland), die Kontraktion konzentriere sich weltweit nur auf den Industriesektor. Der Industrieabschwung sei inzwischen aber bereits sehr weit fortgeschritten. Erste Vorlaufindikatoren würden aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG bereits klar auf eine Bodenbildung (und Erholung 2020) hindeuten und expansive Notenbankpolitik stütze den Ausblick zusätzlich. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG seien dementsprechend zuversichtlich, dass 2020 im Zeichen einer zyklischen Erholung in der globalen Industrie und damit auch in den meisten zyklischen Branchen stehen werde, was dann auch den Gesamtmarkt (weiter) nach oben bewegen dürfte.