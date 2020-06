Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Zuge der Corona-Krise hat sich die Zahl der Stellensuchenden in Großbritannien seit März von ihrem "normalen" Niveau auf 2,8 Millionen Personen im Mai mehr als verdoppelt, so die Analysten von Postbank Research.



Die aktuellen Daten würden befürchten lassen, dass die Arbeitslosenquote, die mit einem Monat Verzögerung veröffentlicht werde, im zweiten Quartal einen zweistelligen Wert erreichen könnte. Im April habe der gleitende Drei-Monats-Durchschnitt unverändert zum Vormonat bei 3,9 Prozent gelegen, worin sich aber lediglich die robuste Arbeitsmarktsituation vor Ausbruch der Pandemie und Beginn der Shutdown-Maßnahmen widerspiegele.



Aber es gebe auch gute Nachrichten: Nach den ersten High-Level-Gesprächen zwischen britischer Regierung und EU seit Ende Januar würden sich beide Seiten zuversichtlich zeigen, dass rechtzeitig vor dem Ende der Übergangsphase am 31. Dezember eine Übereinkunft hinsichtlich der zukünftigen Beziehungen gefunden werden könne. Insbesondere die Briten würden nun aufs Tempo drücken - von der letzten Juni- bis zur letzten Juli-Woche seien jetzt wöchentliche Verhandlungen geplant. Aus Sicht der Postbank sei aber noch viel zu tun, habe doch bislang keine Seite ihre "roten Linien" auch nur im Ansatz aufgegeben. So wäre die EU zwar zu Zugeständnissen beim Binnenmarktzugang bereit, wolle aber keinesfalls auf das "level playing field" - einheitliche Standards unter der Aufsicht des Europäischen Gerichtshofs - verzichten. Zumindest kurzfristig sei daher auch weiterhin mit stärkeren Kursschwankungen beim EUR/GBP zu rechnen. (17.06.2020/ac/a/m)



