Kurzprofil Fortinet:



Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ Ticker-Symbol: FTNT) ist ein Anbieter von vollintegrierten, leistungsstarken Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Netzwerk- und Content-Sicherheit sowie Secure-Access-Produkte, die Informationen austauschen und in einer kooperativen Fabric zusammenwirken. Die zentrale Plattform stellt hierbei die Fortinet Security Fabric kombiniert Security-Prozessoren, ein intuitives Betriebssystem und angewandte Threat Intelligence.



Die Plattform bietet einen einheitlichen, umfassenden, integrierten und automatisierten Ansatz und ermöglicht Transparenz und stärkere Kontrolle bei gleichzeitig einfacherer Administration. Eine weitere Produktgruppe stellt die Enterprise Firewall-Plattform FortiGate mit umfassenden Next-Generation-Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen dar. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Produkte für Cloud Security und Sicherheitslösungen für das Internet of Things und Operational Technology. (02.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortinet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ Ticker-Symbol: FTNT) unter die Lupe.Der Spezialist für Security-Software Fortinet habe letzte Woche seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert. Und diese hätten vollends überzeugen können. Das Unternehmen habe die Erwartungen der Wall Street geschlagen und zugleich die Prognose angehoben. Auch die Analysten würden mit neuen Kurszielerhöhungen reagieren.Fortinet habe seine Erlöse im Vorjahresvergleich um 30 Prozent auf rund 801 Millionen Dollar (erwartet: 744 Millionen) gesteigert. Die Billings seien sogar um 35 Prozent auf 961 Millionen Dollar gestiegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 95 Cent und damit acht Cent über dem Konsens der Analysten gelegen.Der Free Cashflow habe in Q2 bei 395 Millionen Dollar gelegen, was eine Cashflow-Marge von satten 50 Prozent bedeute.Für das dritte Quartal stelle Fortinet Umsätze von 800 bis 815 Millionen Dollar in Aussicht (erwartet: 778 Millionen Dollar). Der bereinigte Gewinn solle sich im Q3 auf 90 bis 95 Cent belaufen, was im Rahmen der Erwartungen liege.In einer ersten Reaktion hätten die Analysten von BMO Capital von "einem weiteren Quartal mit starken Ergebnissen in allen Bereichen, einschließlich sehr beeindruckender Billings und Umsätze bei FortiGate" gesprochen. Die hohe Bewertung bleibe aber ein Problem. Die Experten würden ihr Kursziel für Fortigate von 275 Dollar auf 300 Dollar anheben.Die Q2-Zahlen von Fortinet seien überzeugend ausgefallen. Auch die Bewertung (22er KUV: 11,8) gehe angesichts der hohen Wachstumsraten von Fortinet in Ordnung. Zudem erfahre das Unternehmen aktuell aufgrund des gestiegenen weltweiten Bedarfs nach Sicherheitslösungen einen starken operativen Rückenwind.Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2021)