Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung von antikörperbasierten COVID-19 Wirkstoffen. (24.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) unter die Lupe.Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert seien, würden dringend Medikamente benötigen. Und es gebe Fortschritte: Nun habe Formycon für ihren SARS-CoV-2-Blocker FYB207 die Zustimmung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu dem vorgeschlagenen Entwicklungskonzept erhalten. Abgestimmt worden seien die Analytik, Prozessentwicklung, Herstellung, die präklinische Entwicklung sowie das Konzept der klinischen Prüfung Phase I und II, inklusive der damit verbundenen bioanalytischen Strategie. Durch den Scientific Advice unterstütze das nationale Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel die geplante Entwicklung.Wichtiger Punkt: "Die Produktionskapazitäten für FYB207 bei einem erfahrenen deutschen GMP-Hersteller sind gesichert." Gerade die rechtzeitige Herstellung sei beim Impfstoffspezialisten BioNTech lange ein Problem gewesen.Weiter heiße es in der Mitteilung: Die Begutachtung der Anträge für die klinischen Prüfungen solle unter einem beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Alle präklinischen Aktivitäten würden planmäßig voranschreiten. Zudem bereite Formycon ein Meeting mit der U.S. Food and Drug Administration (FDA) vor.Anfang Dezember sei gemeldet worden: "In-vitro-Tests ("im Reagenzglas") zeigen, dass sich Formycons ACE2-Antikörper-Fusionsprotein effektiv an SARS-Coronaviren bindet und die Infektion der Zellen vollständig verhindert." CFO Dr. Nicolas Combé habe noch Ende 2020 gesagt: "Wir möchten mit dem Produkt Ende 2021 in die klinische Entwicklung." Mit der heutigen News dürfte sich der Zeitplan nach vorne verschoben haben.Formycon wurde in Ausgabe 40/2020 im "Aktionär" Hot Stock Report nach einem TFA-Signal als ein "Muss für Biotech-Fans" zum Kauf empfohlen, so Florian Söllner. Das Depot 2030 des Reports habe sich im Jahr 2020 knapp verdoppelt. (Analyse vom 24.02.2021)