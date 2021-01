Börsenplätze Formycon-Aktie:



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018). (14.01.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Im Zuge von Erfolgsmeldungen zur Entwicklung des antikörperbasierten Covid-19-Medikaments FYB207 (kein Biosimilar) vollziehe der Kapitalmarkt seit Dezember eine Neubewertung von Formycon, die nach Beurteilung von Drebing vollends gerechtfertigt sei. Der Wirkstoff ziele darauf ab, den Eintritt von SARS-CoV-2 in die Zellen zu blockieren. Es bestehe eine potenzielle Eignung sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie symptomatischer Patienten. Das Fusionsprotein - die Kombination eines Antikörperteils (IgG4-Fc) und des menschlichen Proteins ACE2 - habe sich in der präklinischen Entwicklung als sehr effektiv erwiesen, zunächst auf Basis von In-vitro-Tests. Eigenschaften, die FYB207 charakteristisch von anderen Projekten der auf Hochtouren laufenden Medikamentenentwicklung zur Covid-19-Therapie abgrenzen würden, würden dem Arzneimittel Blockbuster-Potenzial bescheren.Dank wesentlicher Alleinstellungsmerkmale des Fusionsmoleküls FYB207 könne Formycon eine gewichtige Rolle bei der Entwicklung antikörperbasierter Medikamente zur Therapie von Covid-19 einnehmen. Komplexe antikörperbasierte Proteinarzneimittel wie FYB207 könnten im Instrumentarium der weltweiten Covid-19-Eindämmung als dritter Ansatz erhebliche Relevanz erlangen, neben vergleichsweise einfachen, niedermolekularen Wirkstoffen zur Akutbehandlung symptomatisch Erkrankter (Szenario einer täglichen Infusionsbehandlung) einerseits, der Prophylaxe durch Impfstoffe andererseits.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Formycon AG": Keine vorhanden.