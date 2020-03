Paris (www.aktiencheck.de) - China mag das Epizentrum des Virus sein, aber die Zahl der zusätzlich betroffenen Länder steigt täglich, so Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Head für Aktien bei Edmond de Rothschild Asset Management.Die finanzielle Lage betroffener produzierender Unternehmen könnte durch den fortlaufend benötigten Bedarf an Working Capital beeinträchtigt werden. Bei Komponenten aus China seien die Lieferketten unterbrochen worden, sodass die Unternehmen nicht in der Lage seien, ihre Kunden zu bedienen - aber dennoch müssten sie weiterhin Löhne zahlen und Kredite tilgen. Das sei vergleichbar mit dem Schmetterlingseffekt: Ein Schmetterling, der mit den Flügeln schlage, könne letztlich einen Hurrikan in anderen Teilen der Welt auslösen. Analog hänge bei europäischen Unternehmen ein Teil der Wertschöpfung von chinesischen Lieferanten und Kunden in Gebieten ab, in denen sich die ökonomische Aktivität deutlich verlangsamt habe.In dieser Lage liefere Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) ein vorbildliches Beispiel: Chinas E-Commerce-Riese habe eine Reihe von Maßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen eingeführt. Hierzu würden ein Provisionsverzicht bei Verkäufen für zwei Monate, eine Streichung der Lagergebühren sowie zinsfreie Kreditlinien für die etablierten Händler in den betroffenen Regionen zählen. Alibaba habe auch einen freien Zugang zu wichtiger Software für die Fernsteuerung von Prozessen bereitgestellt. Diese Maßnahme kombiniere Solidarität mit wirtschaftlicher Effizienz - die Unterstützung der Alibaba-Händler halte deren Betrieb am Laufen - und könnte auch westliche Unternehmen dazu inspirieren, diesem Beispiel zu folgen. Unter dem Strich könnten die Maßnahmen dazu beitragen, das Vertrauen zwischen den beteiligten Akteuren zu stärken und einen Schneeballeffekt zu vermeiden. Denn schließlich könnten angeschlagene Unternehmen Zulieferer und dementsprechend auch ihre Kunden mit sich reißen. (19.03.2020/ac/a/m)