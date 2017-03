Die mäßige Steigerung der Investitionen im Industriesektor spreche nicht für einen starken Rebound der Industrieproduktion im gesamten Jahr 2017. Die letzten Daten für Jan-Feb. würden eine nur wenig veränderte Wachstumsrate von 6,3% p.a. ausweisen. Traditionelle und arbeitsintensive Branchen wie jene der Textilindustrie würden im niedrigen einstelligen Bereich wachsen; am anderen Ende der Skala würden sich technologieintensive Branchen befinden: Ausrüstung, Auto und Telekommunikation mit Outputsteigerungen zwischen 11% und 17%.



Der abschwächende Trend in den Einzelhandelsumsätzen (Jan - Feb. nominell 9,5% p.a, real 8,1% p.a.) basiere auf saisonale Faktoren und auf einen Rückgang bei den Autoverkäufen. Zu den saisonalen Faktoren: Der private Konsum sei in China in den letzten Jahren von den Chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten auf die Monate November und im Dezember verlegt worden. Der Rückgang bei den Autoverkäufen habe mit einer Verlagerung der Kaufentscheidungen von 2015 auf 2016 aufgrund steuerlicher Anreize zu tun: Die Ausgangsbasis für vergleichende Rechnungen in diesem Jahr sei also entsprechend hoch.



Positiv seien die Handelsdaten zu interpretieren. Der Handel sei zuletzt kräftig angestiegen, und signalisiere somit eine Erholung der globalen Nachfrage (Exporte in Yuan um 4,2% p.a., Importe um 44,7% (Rohstoffpreiserhöhungen)). Nach Regionen unterteilt seien die Exporte in andere Emerging Markets am stärksten gestiegen. Auch die Exporte in die EU hätten zugelegt, während jene in die USA zurückgegangen seien. Allerdings habe China zum ersten Mal ein Handelsbilanzdefizit verzeichnet.



Der Leistungsbilanzüberschuss sei laut erster Hochrechnungen im Gesamtjahr 2016 auf 1,9% des BIP geschrumpft. Der Rückgang sei von einem geringeren Exportüberschuss von Waren und einem größeren Defizit in der Dienstleistungsbilanz (Tourismusausgaben hätten sich zwischen 2013 und 2016 verdreifacht) verursacht worden. Somit weise China im Jahr 2016 ein Leistungsbilanzüberschuss von weniger als 3% auf. Dieses sei eines von drei Kriterien, wonach die USA festlegen würden, ob ein Land seine Währung manipuliere.



Insgesamt würden die Analysten aus den zur Verfügung stehenden Daten schlussfolgern, dass sich die Wirtschaft im ersten Quartal des laufenden Jahres stabilisiert habe. Sonderfaktoren, Verzerrungen und die Ankündigungen beim diesjährigen Nationalen Volkskongress, die geld- und fiskalpolitischen Zügel zu straffen, dürften allerdings im Laufe des Jahres eine leichte Wachstumsabschwächung nach sich ziehen.



Nach den neuen wirtschaftspolitischen Schwerpunktsetzungen des NPC liege der Fokus ohnehin nicht mehr bei hohen Wachstumsraten um jeden Preis, sondern bei der Vermeidung von Risiko und der Bekämpfung von Ungleichgewichten (Unternehmensverschuldung, exzessive Kapazitäten, Verschuldung der Provinzen). Für das Gesamtjahr 2017 würden die Analysten - nicht zuletzt auch wegen dem wichtigen Parteikongresses im Herbst - mit einer BIP-Wachstumsrate von 6,5% rechnen. 2018 dürfte sich das offizielle BIP-Wachstum auf durchschnittlich 6,0% reduzieren. (Ausgabe vom 29.03.2017) (30.03.2017/ac/a/m)





Der Nebel lichtet sich wieder in China, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Konjunkturumfrageindikatoren, wie die Einkaufsmanagerindices, würden weiter nach oben weisen, wobei die Subkomponente für Exportaufträge ein Mehrjahreshoch verzeichne. Verbesserungen würden sich ebenfalls in der heimischen Nachfragekomponente zeigen, wenngleich auch nicht so ausgeprägt. Nach Unternehmensgröße unterschieden seien es die großen staatlichen Unternehmen, die sich am besten entwickeln würden, aber auch die kleinen und mittleren Unternehmen würden von Verbesserungen berichten.Die quartalsweise Umfrage der PBoC (People's Bank of China) unter Haushalten, Unternehmen und Banken versprühe ähnlichen Optimismus. Während die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das laufende Quartal als gut eingestuft würden, habe sich allerdings die Profitabilität der Unternehmen verschlechtert.Den Anstieg der Infrastrukturinvestitionen (+27,3% Jan.-Feb.) dürfte erstens das erst jüngst implementierte Konzept des PPP (Public Private Partnership) verursacht haben, zweitens der Wechsel in der Führungsetage in den Provinzen Ende letzten und zu Beginn des neuen Jahres. Bei einem Wechsel sei der Anreiz zu höheren Infrastrukturinvestituren besonders groß. Eine Fortsetzung dieser Dynamik im gesamten Jahr 2017 sei wenig wahrscheinlich, zumal laut Ergebnis des Nationalen Volkskongresses die fiskalen Zügel wieder stärker angezogen werden sollten.