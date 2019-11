Der Oktober sei auch von den sehnsüchtig erwarteten Sitzungen der Zentralbanken geprägt gewesen. Die FED, die EZB und die BoJ hätten die Erwartungen der Anleger durch die Aufrechterhaltung ihrer monetären Unterstützung weitgehend erfüllt. Ausreichende Vorkehrungen würden weiterhin getroffen, um das Wachstum zu unterstützen und die Inflation wiederzubeleben. Mario Draghi habe die EZB in einem gemischten Umfeld verlassen, wobei Wachstum und Inflation unter dem Mandat der Bank blieben würden, die Eurozone jedoch vor einer systemischen Krise und einer schweren Rezession habe bewahrt werden können. FED-Präsident Jerome Powell habe kürzlich die dritte und möglicherweise letzte seiner so genannten "Mid-Cycle-Adjustments" geliefert. Er und seine Kollegen vom FOMC hätten einerseits mit einem akzeptablen Wirtschaftswachstum und soliden Beschäftigungsdaten zu tun, andererseits mit einer Unterschreitung der Inflation, einer schwächelnden Industrie und weiter bestehenden Handelsrisiken.



Die Experten seien der Ansicht, dass die Zentralbanken ihre Politik pragmatisch angepasst und ihre Ziele erreicht hätten und nun die Auswirkungen der monetären Unterstützung in den kommenden Quartalen beobachten müssten. Mit Blick auf die Zukunft würden die Experten keinen Gegenwind seitens der politischen Entscheidungsträger erwarten, die ihre akkommodierende Haltung beibehalten sollten, solange nicht die Gefahr einer Überhitzung der Wirtschaft oder der Inflation wachse. Letzteres sei nach wie vor nicht zu erkennen und stelle ein weiteres positives Signal für die Risikobereitschaft dar.



Die Sorgen um Brexit, Handelskriege, Spannungen im Nahen Osten und die Gewinne der Unternehmen im dritten Quartal hätten sich im Laufe des Monats verringert und somit die Stimmung am Markt verbessert. Die große Angst sei verschwunden, was den Weg für eine allmähliche Zunahme der Risikobereitschaft geebnet habe. Die Chancen auf einen harten Brexit seien deutlich gesunken, ebenso wie die Handelsspannungen zwischen den USA und China, nachdem beide Seiten letztlich Kompromissbereitschaft gezeigt hätten. Auch auf der Mikro-Front habe sich der Himmel geklärt: Mehr als 80% der S&P 500-Unternehmen und 61% der Stoxx 600-Unternehmen hätten die Gewinnerwartungen übertroffen, trotz absolut negativem Gewinnwachstums. Insgesamt hätten die globalen Aktienindices im Oktober neue Allzeithochs mit einer positiven Rendite für den MSCI All Country von + 2,7% und von circa + 20% seit Jahresbeginn erreicht. Der Volatilitätsindex (VIX) sei von 20% zu Beginn des Monats auf 13% am 31. Oktober gefallen. Dementsprechend hätten sich die Hedging Assets (Staatsanleihen) abgeschwächt: Die 10-jährigen Treasury-Zinssätze seien auf ein Dreimonatshoch von 1,86% gestiegen.



Unter der Oberfläche seien jedoch seit einigen Monaten Stilrotationen und Korrelationsverzerrungen am Werk, die aufmerksam verfolgt werden müssten, um Allokationsentscheidungen zu optimieren und unerwünschte Stilwendungen zu vermeiden. In jüngster Zeit habe der Anstieg der Realrenditen endlich eine Outperformance bei "Value"- und Hochdividendenwerten ausgelöst, verglichen mit "Growth"- und "Momentum"-Stilen, die Anfang des Jahres massiv hätten zulegen können. Dasselbe gelte für Aktienindices aus Schwellenländern, die mit 4,18% die entwickelten Indices mit 2,8% übertroffen hätten. Das Streben nach Rendite, habe makroökonomische und geopolitische Bedingungen verbessert und der schwächere Dollar hätten dazu beigetragen, Schwellenländer zu unterstützen. Demgegenüber hätten Aktienstrategien mit geringer Volatilität unter der Preisanpassung der Duration und dem Anstieg der Risikobereitschaft gelitten, während Hochzinsanleihen ihr historisches Beta zu Aktienindices unterschritten hätten.



Die Kombination aus moderatem, aber sich verbesserndem Wachstum, niedriger Inflation, unterstützenden Zentralbanken und abnehmenden Risiken sei nach Meinung der Experten ein sehr günstiges Umfeld, um eine höheres Engagement in wachstums- und carry bezogenen Anlageklassen zu halten. Aufgrund von Stilrotationen und Korrelationsverzerrungen würden sie jedoch Aktien und selektive Bereiche des Kredit- und Volatilitätsuniversums und eine Untergewichtung von Staats- und inflationsgeschützten Wertpapieren bevorzugen. Bei Aktien sollten Schwellenländer weiterhin besser abschneiden, während die Experten den aktuellen Pessimismus beim Dividendenwachstum als Chance sähen, ihn opportunistisch umzusetzen. (05.11.2019/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Der Oktober war zu Beginn war von sehr negativen Erwartungen überschattet, letztendlich endete er aber positiv, da wesentliche Gefahren vermieden wurden, so Olivier Marciot, Senior-Portfoliomanager im Cross-Asset-Team bei Unigestion.Am Monatsanfang hätten Rezessionsängste Schlagzeilen gemacht, die Erwartungen an die Zentralbanken seien hoch gewesen, während der geopolitische Stress durch Brexit und Handelskriegsspannungen verstärkt worden sei. Zudem seien die Ergebnisse des dritten Quartals der US-Unternehmen in einem Umfeld zunehmenden Pessimismus veröffentlicht worden. Im Laufe des Monats seien diese "Risikotaschen" jedoch kleiner geworden und hätten den "Bullen" ausreichend Vitamine für den langen Winter zugeführt. Sowohl risikoreiche als auch Hedging-Assets hätten davon profitieren können. Rotation, Streuung und Korrelationsverzerrungen hätten jedoch in zahlreichen Anlageklassen Einzug gehalten, und es würden Fragen offen bleiben: Werde sich dieser Trend fortsetzen, welche Vermögenswerte werden letztendlich zum Mond fliegen würden, und wie solle man sich für die letzten 40 Handelstage des Jahres positionieren?Die wirtschaftlichen Bedingungen hätten sich weiter stabilisiert und würden sich um das Potenzialwachstum konsolidieren, wobei die Anzahl der sich verbessernden Datenpunkte im Laufe des Monats zugenommen habe. Unser Growth Nowcaster zeigt, dass die Weltwirtschaft zwar moderat, aber weit entfernt von rezessiven Niveaus wächst, so die Experten von Unigestion. Diese Stabilisierung sei seit mehr als sechs Monaten ohne Anzeichen einer Verschlechterung sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern zu beobachten, sodass die Experten mit der Qualität des Signals weiterhin zufrieden seien. Ihre Einschätzung sei kürzlich mit einem höher als erwarteten Quartals-BIP der USA mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,9% bestätigt worden, was im Vergleich zum zweiten Quartal weitgehend unverändert sei.