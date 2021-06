LSE-Aktienkurs Flutter Entertainment-Aktie:

14.065,00 GBp +1,52% (24.06.2021, 11:11)



ISIN Flutter Entertainment-Aktie:

IE00BWT6H894



WKN Flutter Entertainment-Aktie:

A14RX5



Ticker-Symbol Flutter Entertainment-Aktie:

PPB



Kurzprofil Flutter Entertainment plc:



Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) ist eines der führenden irischen Unternehmen für Sport- und Nichtsportwetten. Das Unternehmen bietet über seine Webseite verschiedene Wettangebote. Dazu gehören Online-Wetten auf eine Reihe von Sportereignissen wie Pferderennen, Football-Spiele, Tennis, Boxen oder Ice-Hockey. (24.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Flutter Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) unter die Lupe.Die Fußball-EM bedeute für den irischen Wettanbieter eine Top-Sonderkonjunktur. Die Flutter Entertainment-Aktie kratze aktuell an der 200-Tage-Linie. Gelinge der Ausbruch, dürfte zügig der horizontale Widerstand bei 14.540 GBp getestet werden. Werde diese Marke überwunden, warte als nächstes die Marke bei 16.000 GBp. Damit könnte der Kursrutsch aufgrund des verschobenen Börsengangs der US-Tochter FanDuel bald ausgewetzt sein. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 245 Euro, der Stopp sollte bei 140 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Flutter Entertainment-Aktie:165,55 EUR +1,22% (24.06.2021, 10:36)