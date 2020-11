Börsenplätze Flutter Entertainment-Aktie:



Kurzprofil Flutter Entertainment plc:



Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) ist eines der führenden irischen Unternehmen für Sport- und Nichtsportwetten. Das Unternehmen bietet über seine Webseite verschiedene Wettangebote. Dazu gehören Online-Wetten auf eine Reihe von Sportereignissen wie Pferderennen, Football-Spiele, Tennis, Boxen oder Ice-Hockey. (30.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Flutter Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) unter die LupeOnline-Casinos, Poker und Sportwetten seien in Zeiten von Corona für viele Menschen eine willkommene Abwechslung. Für den weltgrößten Glücksspielkonzern Flutter Entertainment bedeute das brummende Geschäfte - und das spiegle sich auch an der Börse wider. Der starke Kursanstieg werde nun belohnt.Am heutigen Montag rücke Flutter Entertainment in den EURO STOXX 50 auf. Der irische Konzern, der durch die Fusion von Paddy Power und Betfair entstanden sei, ersetze den niederländisch-britischen Konsumgüterkonzern Unilever. Unilever gebe seine duale Struktur auf und vereine diese auf die britische Notierung, sodass die Aktien der Unilever N.V. aus dem EURO STOXX 50 gestrichen würden.Die Aufnahme in den europäischen Leitindex zeige die erfolgreiche Entwicklung bei Flutter. Neben Sportwetten-Anbietern wie Paddy Power, Betfair oder FOX Bet würden auch die größte Online-Pokerseite Pokerstars sowie der Rivale Full Tilt Poker zum Konzern gehören. Hinzu kämen weitere Angebote wie FanDuel oder Oddschecker. Mit dem breiten Angebot würden die Iren inzwischen quasi die gesamte Palette des Online-Glücksspiels abdecken - und würden somit massiv von der steigenden Nachfrage nach Freizeitangeboten profitieren, die während des Lockdowns möglich seien.Anleger können den Rücksetzer zum Kauf nutzen, zumal die Bewertung gegenüber US-Rivalen wie DraftKings noch viel Luft nach oben lässt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link