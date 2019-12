SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

178,80 CHF +0,85% (02.12.2019, 10:59)



ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

CH0319416936



WKN Flughafen Zürich-Aktie:

A2AJEP



Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

FHZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAPF



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (02.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Analyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.Neue Konzession: Der Flughafen Zürich habe den Zuschlag für eine 40-jährige Konzession für den neuen Flughafen in Jewar erhalten (Nordindien, 80 km von Delhi entfernt), der als Erweiterung des Flughafens von Delhi geplant sei. Der gesamte Investitionsaufwand belaufe sich auf CHF 650 Mio., die Bauzeit solle vier Jahre betragen (ca. 2021-2024). Nach sechs Jahren sei den lokalen Behörden eine fixe Passagiergebühr zu entrichten. Die Gesamtkapazität werde auf 12 Mio. Passagiere pro Jahr geschätzt. Zum jetzigen Zeitpunkt gehöre das Projekt zu 100% dem Flughafen Zürich, Furger schließe aber nicht aus, dass dieser nach Partnern mit Minderheitsbeteiligung Ausschau halten werde.Starker Leistungsausweis in Indien: Im Zusammenhang mit dem Flughafen in Bangalore habe sich das Unternehmen bereits vertiefte Kenntnisse des lokalen Markts aneignen können. Das Projekt (2009-2017) sei schließlich erfolgreich verkauft worden und habe einen Erlös von über CHF 100 Mio. eingebracht. CEO Widrig sei der Leiter dieses Projekts gewesen.Wachstumsmarkt Indien: Die IATA prognostiziere für Indien für die nächsten 20 Jahre ein Wachstum von 6,6% jährlich - ein Wert deutlich über dem globalen Durchschnitt von 3,5%.Furger betrachte das Projekt als ebenso gewagt wie überaus attraktiv. Denn im internationalen Geschäft würden regelmäßig zweistellige ROIC-Werte erreicht. Zudem verfügt der Flughafen Zürich bereits über eine vertiefte Kenntnis des indischen Markts, wo im Rahmen des erfolgreichen Bangalore-Projekts (2006-2017) bereits ein Flughafen neu gebaut, betrieben und danach mit Gewinn verkauft werden konnte, so der Analyst von Vontobel Research. Obwohl der Umfang des neuen Projekts den Spielraum für zusätzliche Vereinbarungen begrenze, sei nicht auszuschließen, dass sich ein Partner mit Minderheitsanteil daran beteiligen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:161,60 EUR +1,57% (02.12.2019, 11:18)