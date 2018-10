SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

192,80 CHF -0,16% (08.10.2018, 10:51)



ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

CH0319416936



WKN Flughafen Zürich-Aktie:

A2AJEP



Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

FHZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAPF



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm.



Der Flughafen Zürich als Schweizer Tor zur Welt ist ein Qualitätsflughafen im Herzen Europas und international, national sowie regional gut vernetzt. Für seine hervorragenden Dienstleistungen, die kurzen Umsteigewege, die Freundlichkeit des Personals, die Sauberkeit der Infrastruktur, die Zuverlässigkeit der Prozesse und weitere Qualitätsmerkmale erhält der Flughafen Zürich regelmäßig Auszeichnungen. Hinter dieser Leistung stehen rund 24.000 Mitarbeitende, die bei über 280 Flughafenpartnern täglich dafür sorgen, dass für Passagiere und Besucher jeder Aufenthalt am Flughafen Zürich zu einem Erlebnis wird. (08.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) mit dem Rating "buy" ein.CEO Stephan Widrig habe die Passagierwachstumsprognose von 6% wiederholt (gemäß VontE). Das langfristige Passagierwachstum werde auf 3,0% prognostiziert (VontE 2,0%). Zu den wichtigen Diskussionspunkten würden immer noch das Nachtflugverbot und die neuen Flughafengebühren gehören (Beginn im Sept. 2020). Letztere seien entscheidend, da diese mit den zukünftigen Investitionen korrelieren würden (das Unternehmen werde diese entsprechend anpassen).Gemäß CEO stehe der Mietabschluss von zusätzlichen 10.000 m2 kurz bevor. Zwei Jahre vor der großen Eröffnung sind 48% (VontE) der Mietfläche bereits vorvermietet (fast 60% bezüglich des Werts). Trotz höherer Vorabinvestitionen (bereits kommuniziert) seien alle Verträge erwartungsgemäß abgeschlossen worden (positiv, da kein Abwärtspotenzial bei der DCF-Bewertung des Projekts).Die Pipeline bleibe voller Projekte wie der Clark-Flughafen (Philippinen, 2020) und die vierte Privatisierungsrunde in Brasilien (Recife). Für eine Qualifizierung sei eine zweistellige Rendite erforderlich (höher als 8,3% ROIC in Zürich).Die Aktienanalysten von Vontobel Research würden nach wie vor davon ausgehen, dass die Kapazitätserweiterung bei SWISS und das vorteilhaftere Airside-Einzelhandelsumfeld (z.B. der neue Duty-Free-Vertrag) im GJ18/19E als positive Antriebsfaktoren wirken würden. Zudem sei "The Circle" auf gutem Weg, Anleger dürften sich also weniger Sorgen über dieses Projekt machen. Nach Erachten der Aktienanalysten von Vontobel Research würden sich auch in Zukunft Mieter für neue Projekte mit vernünftigen Preisen und an guten Standorten finden. Außerdem würden die Aktienanalysten darauf hinweisen, dass sich die Lücke zwischen dem Fair Value und den Investitionsausgaben sequenziell ausweite (bereits CHF 51,4 Mio. im 1H18).