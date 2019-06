SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

186,50 CHF +1,47% (18.06.2019, 14:19)



ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

CH0319416936



WKN Flughafen Zürich-Aktie:

A2AJEP



Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

FHZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAPF



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (18.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.Neuer regulatorischer Rahmen: Da die neuen Flughafengebühren kaum vor dem GJ21 implementiert werden dürften (bisher habe hier gegolten: 4Q20), passe Furger seine Prognose an diesen Zeitrahmen und die tiefere Hurdle Rate von 30% an (statt 50% gem. BAZL bzw. VontE).Feinabstimmung von Prognose: Die wichtigste Änderung erfolge beim Passagierwachstum 2019, das Furger nun auf 3,1% (statt 3,8%) schätze. Für 2019-21 würden die Veränderungen: -2%, +11% bzw. +4% lauten. Sein EVA/DCF-basierter Fair Value steige auf CHF 220 (statt CHF 210).Da die regulatorischen Unsicherheiten nun ausgeräumt seien, könne der Flughafen Zürich mit den Verhandlungen beginnen. Die Aktie werde derzeit ähnlich wie die Vergleichsgruppe bewertet, biete dank The Circle aber ein attraktives Wachstumspotenzial sowie einen stabileren FCF.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt daher sein "buy"-Rating, bei einem neuen Kursziel von CHF 220 (alt: CHF 210). (Analyse vom 18.06.2019)Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:166,50 EUR +1,22% (18.06.2019, 13:06)