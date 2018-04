ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

CH0319416936



WKN Flughafen Zürich-Aktie:

A2AJEP



Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

FHZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAPF



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm.



Der Flughafen Zürich als Schweizer Tor zur Welt ist ein Qualitätsflughafen im Herzen Europas und international, national sowie regional gut vernetzt. Für seine hervorragenden Dienstleistungen, die kurzen Umsteigewege, die Freundlichkeit des Personals, die Sauberkeit der Infrastruktur, die Zuverlässigkeit der Prozesse und weitere Qualitätsmerkmale erhält der Flughafen Zürich regelmäßig Auszeichnungen. Hinter dieser Leistung stehen rund 24.000 Mitarbeitende, die bei über 280 Flughafenpartnern täglich dafür sorgen, dass für Passagiere und Besucher jeder Aufenthalt am Flughafen Zürich zu einem Erlebnis wird. (13.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF).Die März-Statistik sei durch den frühen Ostertermin positiv beeinflusst worden. Nichtsdestotrotz würden die Zahlen den guten Jahresstart belegen. Im März sei die Zahl der lokalen Passagiere um 9,6% gestiegen und die der Transferpassagiere um 7,5%. Insgesamt betrage der Anstieg 9,0% bzw. 5,6% seit JB.Bei den gewerblichen Aktivitäten sei die Zunahme noch deutlicher ausgefallen: Im März sei der Umsatz um 11,6% auf CHF 49 Mio. gestiegen. Im Airside-Geschäft sei ein Plus von 13,2% vermeldet worden, angetrieben vom stärkeren EUR und dem renovierten Duty-Free-Bereich. Der Umsatz pro Passagier sei um 3,8% (bzw. 3,2% seit JB) gestiegen. Auch das Landside-Geschäft habe, nach einem sehr verhaltenen Jahresstart, ein kräftiges Plus von 9,4% vorweisen können. Insgesamt seien die gewerblichen Aktivitäten in Q1/2018 damit um 6,4% gestiegen, mit +9,0% im Airside-Bereich und +3,0% im Landside-Bereich.Erst in Kombination mit den April-Zahlen werde die März-Statistik einen geeigneten Indikator für die zugrunde liegende Entwicklung abgeben. Gesamthaft gesehen erscheine der bisherige Trend jedoch robust zu sein. Der Analyst glaube weiterhin, dass das Unternehmen ein weiteres Rekordjahr hinlegen könnte. Somit bleibe er zuversichtlich und betrachte die jüngsten Kursrückgänge als Kaufgelegenheit.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Flughafen Zürich-Aktie. Das Kursziel laute CHF 275,00. (Analyse vom 13.04.2018)Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:171,70 EUR (12.04.2018)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:CHF 205,20 +0,39% (13.04.2018, 09:34)