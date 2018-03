Tradegate-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm.



Der Flughafen Zürich als Schweizer Tor zur Welt ist ein Qualitätsflughafen im Herzen Europas und international, national sowie regional gut vernetzt. Für seine hervorragenden Dienstleistungen, die kurzen Umsteigewege, die Freundlichkeit des Personals, die Sauberkeit der Infrastruktur, die Zuverlässigkeit der Prozesse und weitere Qualitätsmerkmale erhält der Flughafen Zürich regelmäßig Auszeichnungen. Hinter dieser Leistung stehen rund 24.000 Mitarbeitende, die bei über 280 Flughafenpartnern täglich dafür sorgen, dass für Passagiere und Besucher jeder Aufenthalt am Flughafen Zürich zu einem Erlebnis wird. (02.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF).Der Umsatz sei um +2,4% gestiegen, dies impliziere eine Wachstumsbeschleunigung von 1,7% in H1 auf 3,1% in H2. Der Bereich Aviation habe um 0,6% (H1: 0,1%, H2: 1,1%) zugelegt, angesichts niedrigerer Flughafengebühren (Jan.-Sept.) ein solides Ergebnis. Das Wachstum sei jedoch vor allem vom Non-Aviation-Geschäft beflügelt worden, hier sei ein starkes Plus von 5,2% (H1: 4,2%, H2: 6,2%) verzeichnet worden. Die größten Beiträge seien von den Bereichen Einzelhandel (+5,9%) und Parken (+5,4%) gekommen. Die Konzessionsmarge im Einzelhandel habe bei 20,8% verharrt (Auswirkung von Renovierungsarbeiten).Das ber. EBITDA habe sich um +1,9% auf CHF 570,8 Mio. verbessert, trotz z. B. der Einrichtungskosten für Florianópolis von CHF 7 Mio. Zudem sei die ber. EBITDA-Marge trotz niedrigerer Flughafengebühren um nur -20 BP (oder +40 BP ohne Florianópolis) gesunken. Einschl. Einmalposten habe sie um +13 BP zugelegt.Trotz deutlich höherer Investitionen (+47%) für The Circle habe der FCF um nur 10,5% nachgegeben. Das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA habe sich um +10 BP auf 0,9x verbessert.Die Dividende von CHF 6,5 pro Aktie (Ausschüttung 80%) entspreche einer attraktiven Rendite von 2,9%.Höhere Prognose für GJ18: Wachstum der Passagierzahlen von 3,5 bis 4,0% (VTe 4,5), EBTIDA +3 bis 5% (VTe +8%), Reingewinn +5 bis 10% (VTe +12%).Erneut starke Zahlen - trotz laufender Investitionen ins internationale Geschäft und Renovationsarbeiten. Der ausgewiesene Reingewinn habe zudem durch den Verkauf des Bangalore-Anteils gesteigert werden können. Die prognostizierten Passagierzahlen würden etwas konservativ erscheinen. Im Normalfall überbiete das Management die eigenen Vorgaben. Mit Blick auf den laufenden Kapazitätsausbau bei SWISS, die neue Duty-Free-Konzession sowie die Beiträge aus dem internationalen Geschäft sei der Analyst für GJ 2018 unverändert positiv eingestellt. Er werde seine Schätzwerte nur leicht anpassen.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Flughafen Zürich-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 285,00. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie: