Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (19.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 hätten den Schätzungen der Analysten der RBI entsprochen und die Konsenserwartungen übertroffen (EBITDA von EUR 46 Mio. gegenüber der RBI-Schätzung von EUR 45 Mio. und dem Konsens von EUR 38 Mio.; Nettogewinn von EUR 7 Mio. gegenüber der RBI-Schätzung von EUR 7 Mio. und dem Konsens eines Break-Even-Ergebnisses).In den Ergebnissen sei jedoch ein außerordentlicher Gewinn in Höhe von EUR 8,3 Mio. aus dem Verkauf von Grundstücken enthalten. Die Gesamtpassagierzahlen für das erste Quartal 2022 seien bereits zuvor berichtet worden. Die Passagierzahlen im ersten Quartal 2022 seien stark auf 2,9 Mio. gegenüber 0,6 Mio. im ersten Quartal 2022 gestiegen. Die Zahl von 2,9 Mio. Fluggästen im Berichtsquartal habe 48% des Verkehrsaufkommens im ersten Quartal 2019 vor Covid-19 entsprochen. Diese Zahl stehe im Vergleich zu 52% und 47% im dritten Quartal 2021 bzw. im vierten Quartal 2021.Die April-Passagierzahlen lägen bei starken 65% des Vor-Covid-Niveaus. Dies stelle eine sehr starke, kontinuierliche relative Verbesserung gegenüber den Quoten von 45%, 47% und 52% in den Monaten Januar bis März dar, was auf die gelockerten Reisebeschränkungen zurückzuführen sei.Das Management habe den Ausblick für das GJ 22 bestätigt, aber ebenso eine mögliche Guidance-Erhöhung angedeutet.Unsere letzte Empfehlung zur Aktie von Flughafen Wien lautete "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.05.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.