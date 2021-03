12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Nasdaq OTC-Symbol: FGWLF, Wien: FLU) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (12.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Wien-Aktie AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Nasdaq OTC-Symbol: FGWLF, Wien: FLU) unter die Lupe.Die präsentierten Ergebnisse Q4 20 hätten den Analysten und den Konsenserwartungen entsprochen und im Rahmen der aktualisierten Prognose des Unternehmens gelegen. Der im Januar veröffentlichte Ausblick für das Geschäftsjahr 2021e sei im Rahmen der Präsentation der Q4 Ergebnisse bekräftigt worden. Im Conference-Call habe Maurer jedoch den Eindruck gehabt, dass die Prognose angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen und der Reiserestriktionen in Europa ein eher optimistischeres Szenario darstelle.Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen in Europa und der daraus resultierenden andauernden Reiseeinschränkungen habe der Analyst seine Passagierprognose für das Geschäftsjahr 21e auf 34% (von 38%) des Niveaus von Geschäftsjahr 19 gesenkt. Für die folgenden Geschäftsjahre 2022 - 2023e erwarte er weiterhin 68% bzw. 81% des Passagierniveaus von 2019. Der Analyst gehe davon aus, dass das Vor-Corona Niveau von 31,6 Mio. Passagieren erst im Jahr 2027 wieder erreicht werde. Jedoch erachte er das Niveau des Jahres 2019 infolge der starken Expansion von Billigfluglinien (z.B. Wizz Air, Lauda, Ryanair) am Flughafen Wien als etwas verzerrt.Die Austrian Airlines, mit einem Marktanteil von ca. 45%, dürften ihre Kapazitäten am Flughafen Wien in Zukunft um ein Viertel reduzieren. Auch die irische Ryanair habe angekündigt Kapazitäten am Standort Wien kürzen zu wollen. Darüber hinaus dürfte sich der relativ hohe Anteil des Kongress- und Städtetourismus in Wien länger negativ auf das Reiseziel auswirken und eine Erholung in die Länge ziehen.Trotz der anhaltend schlechten Rahmenbedingungen sollte es dem Flughafen möglich sein für das Geschäftsjahr 2021e ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Sparmaßnahmen und die Kurzarbeit würden dabei die Kostenbasis zu entlasten helfen. Maurer erwarte, dass das Unternehmen in der Lage sei, dieses Jahr einen deutlich positiven operativen Cashflow von etwa EUR 100 Mio. (vs. EUR 35 Mio. in GJ 20) zu erwirtschaften.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "halten"-Empfehlung und erhöhen das Kursziel von EUR 31 auf EUR 34, basierend auf der Anwendung eines niedrigeren risikofreien Zinssatzes. Er erwarte zwar einen schrittweisen Anstieg des Luftverkehrs im heurigen Jahr, jedoch verzögere sich die Erholung im Zuge anhaltend hoher Infektionszahlen und Reisebeschränkungen. Das Passagieraufkommen des Jahres 2019 sollte erst im Jahr 2027 wieder erreicht werden. Die Bewertung erscheine attraktiv: Die Aktie des Flughafens Wien notiere bezogen auf EV/EBITDA 23e (8x) und EV/EBIT 23e (14x) mit einem Abschlag von rund 20% gegenüber der europäischen Peer-Group. (Analyse vom 12.03.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.