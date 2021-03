Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

13,468 EUR -1,99% (12.03.2021, 15:35)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

16,47 USD +0,67% (11.03.2021, 22:10)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

20,63 CAD -0,19% (11.03.2021, 22:00)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (12.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) unter die Lupe.Die Unternehmen würden sich mehr und mehr für wieder steigende Edelmetallkurse rüsten. Dazu passe auch eine Übernahme, die First Majestic Silver tätige.Der kanadische Konzern habe heute bekanntgegeben, alle Aktien von Jerritt Canyon Canada von Sprott Mining zu erwerben. Das Ganze lasse sich First Maejstic Silver 470 Mio. USD kosten. Das Ganze werde in Aktien bezahlt. Gleichzeitig investiere Eric Sprott weitere 30 Mio. USD in First Majestic Silver im Rahmen eines Placements. Jerritt Canyon Canada betreibe die die Jerritt Goldmine in Elko County (Nevada). Im vergangenen Jahr habe der Konzern 112.749 Unzen Gold zu Kosten von 1.289 USD (Cash Costs) produziert. Der Konzern habe jedoch eine Anlage, die 4.500 Tonnen Erz pro Tag verarbeiten könne, aber nur 2.200 Tonnen würden der Anlage aktuell zugeführt. Hier bestehe reichlich Optimierungsbedarf.Mit der Übernahme dürfte sich First Majestic Silver von seinem Leitspruch verabschieden. Der Konzern habe stets damit geworben, ein Metall (Silber) in einem Land (Mexiko) zu produzieren. Nachdem man aber schon längere Zeit neben Silber auch Gold produziert, verlasse man nun auch erstmals Mexiko und wende sich den USA zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: