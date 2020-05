NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (16.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Musik sei derzeit auch bei den Silberaktien drin. First Majestic Silver habe am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt und die Aktie sei zunächst deutlich unter Druck geraten. Der Grund dürfte sein, dass man im Steuerstreit um die San-Dimas-Mine nun ein internationales Gericht anrufe. Das Papier des kanadischen Konzerns habe sich jedoch im weiteren Handelsverlauf wieder erholen können und sogar deutlich im Plus geschlossen. Für Bußler sei das ein Zeichen, dass Geld in den kleinen Silbersektor fließe. Das würde auch die First Majestic Silver-Aktie beflügeln, obwohl der Silberminen-Betreiber eigentlich operativ noch leide.First Majestic rechne z.B. damit, dass erst Anfang Juli alle Minen wieder mit voller Auslastung arbeiten würden. Die Börse scheine allerdings bereits eine vollständige Erholung und einen steigenden Silberpreis vorwegzunehmen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.05.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:8,086 EUR +13,52% (15.05.2020, 17:35)