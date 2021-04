Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

14,055 EUR -0,43% (14.04.2021, 16:40)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

16,705 USD -1,04% (14.04.2021, 16:33)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

20,98 CAD -0,76% (14.04.2021, 16:34)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (14.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.Der Silberpreis habe sich gestern wieder über die Marke von 25 Dollar schwingen können. Doch es bleibe aktuell ein zähes Ringen zwischen Bullen und Bären in diesem Bereich. Derweil melde der wohl bekannteste Silberproduzent, First Majestic Silver, Vorab-Produktionszahlen für das abgelaufene erste Quartal. Und die würden schwächer ausfallen als prognostiziert. Vor allem, niedrigere Silbergehalte und kaltes Wetter im Februar hätten demnach zu dem schwächeren Ergebnis geführt.First Majestic melde für das Q1 eine Silberproduktion von 2,9 Millionen Unzen, acht Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum und eine Goldproduktion von 23.873 Unzen, das seien 26 Prozent weniger als noch in Q1/2020. Und auch im Vergleich zum Vorquartal seien es 16 bzw. neun Prozent weniger gewesen."Nach einem rekordverdächtigen Vorquartal lag die Silberproduktion im ersten Quartal leicht unter dem Budget, was in erster Linie auf niedrigere durchschnittliche Silbergehalte und ein extrem kaltes Wetter im Monat Februar zurückzuführen ist, das die Verarbeitungsraten bei La Encantada reduzierte", habe CEO Keith Neumeyer gesagt. "Obwohl das Quartal durch einige unkontrollierbare Faktoren beeinträchtigt wurde, konnten wir im Lauf des Quartals einige Erfolge erzielen. Bei Santa Elena erreichte die Untertage-Erzproduktion nach zahlreichen Verbesserungen in den letzten neun Monaten die höchste Quartalsrate seit über einem Jahr und führte zu einer Steigerung der Silberproduktion um 8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal. Darüber hinaus wurde das neue 12,4-MW-LNG-Kraftwerk von Santa Elena am Ende des Quartals erfolgreich in Betrieb genommen und begann mit der Einspeisung kostengünstiger, sauberer Energie in das Stromnetz von Santa Elena."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: