Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (26.08.2020/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Der Anstieg beim Silberpreis habe im Juli erst so richtig Fahrt aufgenommen und Anfang August habe das Edelmetall fst 30 USD pro Unze erreicht. Für den Silberproduzenten First Majestic Silver seidieser Anstieg "zu spät" gekommen: So seiendie Zahlen fürs zweite Quartal (bis 30. Juni) schlecht ausgefallen. Der Ausblick mache allerdings Mut. Da wolle das kanadische Unternehmen "inventarisierte Unzen" verkaufen. Dadurch solle sich der Umsatz um 25 Mio.USD erhöhen. Und: Aufgrund des Mehrjahreshoch des Silberpreises und der Rekordgoldpreise prüfe First Majestic Silver derzeit, die Produktion in einigen seiner ausgesetzten Minen möglicherweise wieder aufzunehmen.Die Aussichten für Silber und damit auch für Silberproduzenten seien aus Sicht des "Aktionärs" gut. Vor allem die starke Privatnachfrage im physischen Bereich dürfte sich fortsetzen, da Gold mittlerweile für viele Anleger zu teuer geworden sei. Und auch die industrielle Silbernachfrage werde nach Corona wieder steigen. Die First Majestic Silver-Aktie dürfte von diesen Entwicklungen langfristig profitieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:9,251 EUR -2,74% (25.08.2020, 17:35)