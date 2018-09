Der Frankfurter Büromarkt präsentiere sich kurz vor Abschluss der Brexit-Verhandlungen in guter Verfassung. Der Leerstand vor allem in zentralen Lagen sei deutlich gesunken. Obwohl sich die Mieten langsam früheren Höchstständen annähern würden, lägen sie noch deutlich unter dem Niveau konkurrierender Finanzplätze. Die zusätzliche Nachfrage durch Brexit-Zuzügler und das erwartete Stellenwachstum in anderen Branchen dürften dank einer Reihe von Projektentwicklungen nicht zu Engpässen führen. Dagegen bleibe die Lage am Wohnungsmarkt angespannt. Dies werde weniger den kaufkräftigen Brexit-Zuzüglern Schwierigkeiten bereiten als einkommensschwächeren Bevölkerungsteilen. Die erhöhte Neubauaktivität in der Stadt dürfte nicht ausreichen, das erwartete Bevölkerungswachstum zu bewältigen. Die Wohnungsknappheit könne daher nur gemeinsam mit dem Umland überwunden werden.



Die Frankfurter Brexit-Banken würden insgesamt aus zehn Ländern stammen. Die meisten würden schon eine Zweigstelle in der Main-Metropole unterhalten, auch einige Tochtergesellschaften gebe es. Manche Institute seien gewissermaßen mehrfach, nämlich mit unterschiedlicher Rechtsform für bestimmte Geschäftsbereiche am Main beheimatet. Darüber hinaus gibt es einige Banken, die sich in Frankfurt nun neu ansiedeln möchten, und auch einzelne, die hierzulande nicht als klassische Banken gelten und z.B. nur im Investmentbanking aktiv sind, so die Analysten der Helaba. Zusammen hätten die Frankfurter Brexit-Banken ausländischer Herkunft Ende 2017 hier schätzungsweise rund 2.500 Mitarbeiter gehabt. Im Rahmen ihrer Brexit-bedingten Anpassungen dürften sie diesen Bestand bis Ende 2020 nahezu verdoppeln und für rund 2.000 zusätzliche Bankbeschäftigte in Frankfurt sorgen. Einige Institute würden wohl noch hinzukommen.



Bereits in unserer Studie 2016 hatten wir eine Prognose über den Umstrukturierungsprozess im europäischen Finanzplatzgefüge abgegeben, so die Analysten der Helaba. Diese grobe Schätzung, die auf einer Einigung bei den Brexit-Verhandlungen basiere, gelte weiterhin: Von den Brexit-bedingt an anderen Finanzstandorten entstehenden Jobs dürfte Frankfurt dank seiner Favoritenrolle rund die Hälfte auf sich ziehen. Dieser mehrjährige Auf- und Ausbau von mindestens 8.000 Finanzjobs in der Main-Metropole sei diesen Sommer angelaufen. Gleichzeitig sorgen vermehrte Digitalisierungs- und Regulierungsanforderungen für ein erhöhtes Arbeitsvolumen in den Kreditinstituten und Aufsichtsbehörden hierzulande, so die Analysten der Helaba. Aber auch die Konsolidierung im deutschen Bankwesen dürfte sich noch im nächsten Jahr fortsetzen.



Bis Ende 2020 sollte sich der Brexit-Effekt deutlich positiv in der hiesigen Beschäftigung bemerkbar machen und die konsolidierungsbedingten Stellenstreichungen schließlich überkompensieren, so die Analysten der Helaba. Innerhalb dieses Prognosezeitraums würden die Analysten der Helaba für Frankfurt mit einem Brexit-bedingten Zuwachs von rund 4.000 Bankern rechnen, von denen mehr als die Hälfte von ausländischen Instituten generiert werden dürfte. Abzüglich der durch Konsolidierung wegfallenden Jobs lasse dies dann einen Stand von insgesamt 65.000 Bankbeschäftigten in der Main-Metropole erwarten. Verglichen mit dem letzten verfügbaren Datenstand von gut 63.200 Mitarbeitern Ende 2017 bedeute dies einen Anstieg um etwa 3% bzw. einen Beschäftigungszuwachs von fast 1.800 Bankern.



Mittelfristig sei von einer kapazitätsbezogenen Nachjustierung der Brexit-Banken und einem weiteren Beschäftigungsaufbau in Frankfurt auszugehen. Geschäftspolitische Neuausrichtungen im veränderten Finanzplatzgefüge würden dabei wohl ebenso eine Rolle spielen wie Regulierungsarbitrage. Der Impuls hierzu dürfte spätestens mit dem Auslaufen der Übergangsphase zum Jahresende 2020 kommen, wenn endlich Klarheit über die Brexit-Modalitäten herrsche.



Sollte es statt des von uns unterstellten Kompromisses zu einem No-Deal zwischen Großbritannien und der EU kommen, wären die Stellenschaffungen an anderen europäischen Finanzzentren noch größer, so die Analysten der Helaba. Gerade Frankfurt als der bevorzugte Standort für Geschäftsverlagerungen von Banken würde dann eine wesentlich stärkere Beschäftigungsdynamik erleben - Chance und Herausforderung zugleich. (Ausgabe September 2018) (24.09.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brexit rückt näher und viele Banken treffen Vorbereitungen, um ihre Geschäftsaktivitäten von London an andere Standorte zu verlagern, so Ulrike Bischoff von der Helaba.Frankfurt sei dabei der Favorit, und die Liste von Entscheidungen für das deutsche Bankenzentrum werde zusehends länger. Teilweise werde es Jobverlagerungen von der Themse an den Main geben, die bei den betroffenen Mitarbeitern entweder mit einem privaten Umzug oder einem Pendeln zwischen den beiden Finanzmetropolen einhergehen würden. Teilweise würden Rekrutierungen hier stattfinden oder Deutsche, die jahrelang bei Banken im Ausland tätig gewesen seien, für die neuen Jobs in Frankfurt gewonnen. Seit Jahresbeginn würden sich die Geschäftsverlagerungen bei immer mehr Brexit-Banken konkretisieren. Die Sichtweise von London auf Frankfurt habe sich seit dem Referendum insgesamt positiv verändert.Bis dato hätten 25 Brexit-Banken den Finanzplatz Frankfurt auserkoren, darunter viele namhafte Institute. Erst mit Abstand würden Paris und dahinter Luxemburg, Dublin sowie Amsterdam folgen. Dies ist das Ergebnis unserer aktuellen Brexit-Map - einer Landkarte zur Visualisierung der Geschäftsverlagerungen von London an andere wichtige Bankenstandorte, so die Analysten der Helaba. Einige große Konzerne hätten die Main-Metropole als ihren in Zukunft wichtigsten EU-Hub benannt und damit eine strategische Grundsatzentscheidung pro Frankfurt getroffen, die sich in einer entsprechenden Mitarbeiterentwicklung niederschlagen werde. Zu den avisierten Geschäftsbereichen würden z.B. das Investmentbanking oder das Broker-Dealer-Geschäft gehören. Weitere Institute befinden sich noch im Dialog mit den hiesigen Aufsichtsbehörden, sodass sie mit ihrer Standortentscheidung noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind, so die Analysten der Helaba. Insgesamt handle es sich in Frankfurt um eine Akkumulation von Brexit-Banken, die in Europa ihresgleichen suche.Gerade mit Blick auf die relative Attraktivität und die zuweilen sehr offensive Vermarktung anderer Standorte sei ein selbstbewusstes, konzertiertes Auftreten des deutschen Finanzzentrums wichtig. So begleite die hessische Landesregierung den Brexit-Prozess seit dem Referendum mit vielen Aktivitäten, die in der Staatskanzlei koordiniert würden. Um die Position des Finanzplatzes Frankfurt im Brexit-bedingten Wettbewerb zu stärken, gebe es darüber hinaus ein Netzwerk der verschiedenen Akteure in der Region. Auch seitens der Bundesregierung erfahre Frankfurt zunehmend verbale Rückendeckung. Nun sollten auf die Worte, sich für attraktive Rahmenbedingungen am Finanzplatz Deutschland einzusetzen, bald Taten folgen. Angesichts der knappen Zeit bis zum Brexit gelte es z.B. die avisierte Lockerung des Kündigungsschutz es für hoch bezahlte Banker zügig um zu setzen.