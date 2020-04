Boston (www.aktiencheck.de) - Die Märkte atmeten am Mittwoch erleichtert auf, nachdem sie in ein mit Rohöl überfülltes Schwarzes Loch getaucht waren, so Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute, in einem aktuellen Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.Murmeltier-Tag im Mikrokosmos Euroraum. Ein weiteres Treffen der Staatsoberhäupter, eine weitere Chance auf Enttäuschung. Es gehe um eine gemeinsame Finanzierung, um die Erholung der Nachfrage zu unterstützen, sobald die Länder die Wirtschaft wieder hochfahren würden. Die endgültige Entscheidung müsse nicht heute getroffen werden, die Arbeitskräfte seien immer noch zu Hause eingesperrt, aber für die Märkte würde ein starkes Signal des Willens zur Lastenteilung einen großen Unterschied machen. Man wisse, dass ausnahmsweise einmal sehr innovative, pragmatische Vorschläge auf dem Tisch lägen - und sehr überzeugte Regierungschefs darum herum. Wieder einmal werde man der Hoffnung freien Lauf lassen.Die EZB behüte ihre Jungen. Vorzugsweise an späten Mittwochabenden würden neue Maßnahmen zum Schutz der Währungsunion angekündigt. Dies sei in dieser Woche erneut der Fall gewesen, als die EZB, wie die Experten erwartet hätten, angekündigt habe, dass sie Staatspapiere unterhalb des Investment-Grade-Bereichs als Sicherheiten für die Liquiditätsversorgung der Banken akzeptieren würde. Die Banken müssten weiterhin in der Lage sein, das System mit Krediten zu versorgen. Ratingagenturen könnten wiederum eine existenzielle Krise haben. Schließlich würden sie nie etwas richtig machen und Krisen beschleunigen, indem sie Risiken signalisieren oder verbergen würden. Die Märkte würden sich weiterhin auf die Führung und Betreuung durch die Regierungen verlassen müssen. (24.04.2020/ac/a/m)