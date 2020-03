An der Wall Street sei es bereits im vorbörslichen Handel zu einer Unterbrechung gekommen. Die Verluste beim Future auf den breit gefächerten S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten Stunden vor Öffnung des offiziellen Handels die Marke von fünf Prozent überschritten. Auch im weiteren Tagesverlauf im regulären Handel sei es zu einem Limit Down-Ereignis gekommen.



Die Furcht vor einer globalen Wirtschaftskrise infolge der Cororonavirus-Epidemie reiße auch den brasilianischen Aktienmarkt immer weiter nach unten. Am Donnerstag habe der Handel wegen hoher Kursverluste nun schon zum zweiten Mal unterbrochen werden müssen. So sei der Leitindex Bovespa-Index (ISIN: BRIBOVINDM18, WKN: A0JZEM) um 15 Prozent gefallen. Seit dem Hoch im Januar würden sich die Verluste auf rund 40 Prozent summieren. Auch die Landeswährung sei zum US-Dollar unter Druck geraten.



Ähnliches Bild in Italien, dem derzeit in Europa am stärksten von der Coronavirus-Epidemie getroffenen Land. Der Mailänder Leitindex MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) verliere zur Stunde über 2.000 Punkte. Er habe nun ausgehend vom Hoch annähernd 40 Prozent seines Wertes eingebüßt - innerhalb von nur 16 Handelstagen.



Wer die Hoffnung gehabt habe, dieser Crash würde einzelne Asset-Klassen ausnehmen, sei spätestens heute enttäuscht. Die als sicherer Hafen gehandelte Kryptowährung Bitcoin breche in sich zusammen. Der Preis für ein Bitcoin sinke heute um 25 Prozent.



Nicht einmal der sicherste Hafen der Welt erweise sich heute als sicher: Der Preis für Gold sinke, wenngleich weniger stark als die Aktienmärkte. Knapp vier Prozent betrage der Abschlag zum Vortag. (12.03.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Corona-Crash an den Finanzmärkten erfasst die ganze Welt und beinahe alle Asset-Klassen, so Leon Müller, Experte von "Der Aktionär".Alles falle überall. Handels-Unterbrechungen würden sich häufen, nachdem die Kurse immer stärker und immer schneller fallen würden. Nobelpreisträger Robert J. Shiller spreche von einem "Jahrhundertereignis", von einem "Gefühl wie zu Kriegszeiten". Regierungen und Notenbanken würden Krisensitzungen abhalten. Und dennoch: Der Crash gehe einfach weiter.Die Situation an den Finanzmärkten werde immer dramatischer. Es herrsche Panik, teils auch Ratlosigkeit. Der Corona-Crash arte aus zu einer globalen Katastrophe. Gleich wohin man blicke, überall seien rote Zahlen zu sehen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in Frankfurt verliere rund 1.000 Punkte. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in New York sacke erneut um beinah 2.000 Punkte ab. Jede noch so kleine Erholung werde sofort genutzt, um weitere Positionen zu schließen. Der Sell-off erreiche historische Ausmaße. Im Interview mit dem AKTIONÄR spreche Nobelpreisträger Robert J .Shiller von einem Jahrhundertereignis.