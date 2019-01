XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

18,20 EUR -0,66% (10.01.2019, 12:03)



Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

18,24 EUR -0,44% (10.01.2019, 12:24)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) betreibt mit flatex eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigen-entwickelte Top-Technologie eröffnet den mehr als 280.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von mehr als 12 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (10.01.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FinTech Group: Das sieht nach einer Wende aus - AktienanalyseDie Aktie der Fintech Group (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) gehört zu den großen Verlierern des Jahres 2018, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kurz vor Silvester seien die Papiere mit 16,96 Euro aus dem Handel gegangen - ein Minus von 44,6 Prozent. Zwischenzeitlich sei es sogar bis auf fast 15 Euro nach unten gegangen. Im neuen Jahr habe der Titel dann aber zu einer Aufholjagd angesetzt. Gegenüber dem Dezember-Tief sei es in der Spitze um rund 21 Prozent nach oben gegangen. Unterstützt worden sei die Erholungsrally von guten Nachrichten. Demnach erwarte der Vorstand für das neue Jahr eine Umsatzsteigerung auf mehr als 138 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2018 sollten letzten Angaben zufolge rund 120 Mio. Euro durch die Bücher gehen. Bereinigt um die Wachstumsinvestitionen für das Expansionsprogramm "flatex goes Europe" solle die operative Marge (EBITDA) bei mindestens 34 Prozent liegen. Inklusive der geplanten zweistelligen Millionen-Investitionen erwarte der Finanzdienstleister eine EBITDA-Marge von mindestens 27 Prozent.Im Zuge der Expansion solle vor allem in die Internationalisierung der Online-Brokerage-Plattform Flatex investiert werden. Dabei stünden zunächst die Niederlande auf der Agenda. Weitere europäische Länder sollten noch 2019 folgen. Zudem stehe der Konzern kurz davor, "langjährige profitable Deals zu verkünden", habe CEO Frank Niehage kurz vor dem Jahreswechsel durchblicken lassen. Bereits wenige Tage später sei es soweit gewesen: FinTech Group und Goldman Sachs würden ihre Partnerschaft bei Exchange Traded Products (ETP) vertiefen. Im Rahmen eines Fünfjahresvertrags würden die Amerikaner zukünftiger Platinum-Partner von Flatex.Weitere Nachrichten in dieser Art könnten den Kurs beflügeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2019)Börsenplätze FinTech Group-Aktie: