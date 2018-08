Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (27.08.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) zu kaufen.Die FinTech Group AG sei mit ihrer Tochter flatex seit zehn Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Die kontinuierlich steigenden Kundenzahlen, Transaktionszahlen und Umsätze seien ein Beleg für Erfahrung, sich mit disruptiven Geschäftsmodellen am Markt durchzusetzen. Das Unternehmen habe nun das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses, auch über Online-Brokerage hinaus der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die FinTech Group AG die Schärfung des Profils durch die Zusammenführung und Bündelung einzelner Unternehmensteile finalisiert. Im Rahmen der Strategie "Aus 5 mach 2" sei eine deutliche Verschlankung der Konzernstruktur erreicht worden und darüber hinaus die Geschäftsbereiche entsprechend des Geschäftsmodells nach Financial Services (FIN) und Technologies (TECH) neu aufgesetzt.Nach wie vor agiere die Gesellschaft aber über die bekannten Marken flatex und ViTrade als einer der größten Onlinebroker in Deutschland und biete darüber hinaus im TECHSegment eine modulare Technologieplattform (FTG:CBS) für Privat- und Spezialbanken an. Die FinTech-Kunden könnten alle wichtigen technologiebasierten sowie regulatorischen Vorgänge mit der FTG:CBS abbilden. Sowohl auf B2C als auch auf B2B-Ebene agiere die FinTech Group AG weiterhin in einem wachstumsstarken Marktumfeld, welches von einem steigenden Anteil an Online-Brokerage sowie einem zunehmenden Technologieeinsatz in der Bankenwelt geprägt sei.Dementsprechend weise die Gesellschaft über die vergangenen Geschäftsjahre hinweg sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene eine positive Entwicklung auf. Die Umsatzerlöse seien dabei in 2017 um 12,6% auf 107,01 Mio. EUR (VJ: 95,02 Mio. EUR) geklettert. Als Basis dafür sei die weiterhin steigende Kundenanzahl auf 253.825 (VJ: 212.040) zu nennen, wodurch sowohl mehr Transaktionen getätigt wurden als auch eine Ausweitung des Kreditbuches erreicht worden sei. Das B2B-Geschäft habe sich hingegen noch leicht unter den Erwartungen entwickelt, sollte jedoch mit der Gewinnung von Neukunden an das bisherige Wachstum anknüpfen.Für das laufende Geschäftsjahr rechne die Gesellschaft mit Umsatzerlösen in Höhe von 120 Mio. EUR und damit einer Fortsetzung der Wachstumsdynamik sowie einer deutlichen Verbesserung des EBITDA auf 40 Mio. EUR. Weiterhin plane die FinTech Group AG die Kundenanzahl sowohl im B2C- als auch B2B-Bereich zu steigern und habe hierfür eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Zu nennen wäre die Einführung neuer Produkte, die geplante geografische Expansion sowie unverändert die Positionierung der flatex-Marke als Innovations- und Kostenführer.Bei seinen Umsatz- und Ergebnisprognosen orientiere sich der Analyst an die Unternehmens-Guidance, wobei er diese als etwas zu konservativ erachte. Angesichts der seiner Ansicht nach guten Entwicklungschancen der kommenden Jahre sollte die FinTech Group AG nachhaltige Eigenkapitalrenditen in Höhe von mindestens 18,6% erwirtschaften können. Im Rahmen eines Residual-Einkommens-Modells habe er einen fairen Unternehmenswert je Aktie in Höhe von 41,70 EUR ermittelt. Angesichts eines derzeitigen Aktienkurses von 29,30 EUR ergebe sich damit ein Aufwärtspotenzial je Aktie in Höhe von über 40%.Daraus lässt sich klar das Rating "kaufen" ableiten, so Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, in einer aktuellen FinTech Group-Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2018)