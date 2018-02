Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

28,45 EUR -1,56% (05.02.2018, 10:50)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (05.02.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE0005249601, WKN: 524960, Ticker-Symbol: FLA) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Steffen Jentsch (Managing Director Leiter IT) hat zum 31.01.2018 ein Paket von rund 250 FinTech-Aktien zum Kurs von 30,50 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 7.625,00 EUR entspricht. Am 01.02.2018 hat er ferner 110 FinTech-Aktien zum Kurs von 30,40 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen hat sich auf 3.344,00 EUR belaufen. Dann hat er ein Paket von 2.000 FinTech-Aktien zum Kurs von 30,34 EUR erworben, wobei das Transaktionsvolumen bei 60.687,10 EUR lag.Bei der FinTech Group AG gab es letztlich einen guten Newsflow. Kurz nachdem sie mit Morgan Stanley den ersten strategischen Gesellschafter gewinnt, gelingt im neuen Jahr gleich der nächste Coup: Die andorranische Vall Banc erteilt der FinTech Group den nächsten B2B-Großauftrag, während im B2C-Geschäft die Transaktionszahlen im Januar die zweithöchsten in der Historie gewesen sind und deutlich über dem Vorjahresmonat lagen, wie einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 01.02.2018 zu entnehmen ist.Börsenplätze FinTech Group-Aktie:28,40 EUR -3,89% (05.02.2018, 11:06)