Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (20.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) nach wie vor zu kaufen.FinLab habe die Zahlen zum ersten Halbjahr 2018 vorgelegt. Das EBIT von 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro) habe über gestiegene Konzern-Erträge mehr als verdreifacht werden können. Das Nettoergebnis von -7,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,6 Mio. Euro) sei jedoch durch Wertminderungen in der Neubewertungsrücklage in Höhe von 8,9 Mio. Euro belastet worden und daher negativ ausgefallen. Der Bewertungseffekt sei allerdings allein auf die börsennotierte Kernbeteiligung Heliad zurückzuführen, deren Aktie vor allem im Zuge der jüngsten Gesamtmarktschwäche und der entsprechend schwachen Kursentwicklung einiger ihrer börsennotierten Beteiligungen (z.B. FinTech Group, DEAG, Max21, MagForce, Sleepz, elumeo) nachgegeben habe.Dabei habe das sonstige FinLab-Beteiligungsportfolio weiter eine sehr gute Entwicklung verzeichnet. Der Ertrag aus dem Teil-Exit des Open-Banking Plattform-Betreibers Deposit Solutions von ca. 10 Mio. Euro (11,5 Mio. USD) sei allerdings erst in Q3 erzielt worden. Auch der hierdurch erwartete positive NAV-Beitrag von knapp 16,0 Mio. Euro über die Neubewertung aus der letzten Finanzierungsrunde werde sich somit erst im zweiten Halbjahr zeigen. Dabei dürfte der Wert des nach der Finanzierungsrunde noch verbleibende 7,7%-igen FinLab-Anteils an Deposit Solutions nun rund 36 Mio. Euro (zuvor: ca. 20 Mio. Euro) betragen.Die Beteiligungen Kapilendo, Authada und nextmarkets hätten in der ersten Jahreshälfte ebenfalls weiter positiven Newsflow verzeichnen und u.a. erfolgreiche Abschlüsse von Finanzierungsrunden vermelden können. Gleichzeitig erwarte FinLab bereits in H2 2018 erste Erlöse aus dem Management des in Kooperation mit dem Kryptowährungs-Entwickler BlockOne inzwischen final aufgelegten Venture Capital Funds. Die Verwaltung des 100 Mio. Euro schweren Krypto-Fonds solle FinLab übernehmen und hierfür eine 1%-ige ManagementFee erhalten.Im Zuge der Gesamtmarktschwäche und der Entwicklung von Heliad habe auch die FinLab-Aktie zuletzt nachgegeben. Dabei verlaufe die operative Entwicklung des Unternehmens weiter sehr gut, sodass der Analyst im aktuellen Kursniveau eine attraktive Einstiegsgelegenheit sehe.Nach Anpassung des Bewertungsmodells ergibt sich für die FinLab-Aktie ein neues Kursziel von 34,20 Euro (vorher: 28,70 Euro) bei unverändertem Rating "kaufen", so Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 19.09.2018)