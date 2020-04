Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (07.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 habe die FinLab AG einen positiven Newsflow bei den Fintech-Beteiligungen gehabt. Erneut habe sich hier die "Vorzeigebeteiligung" Deposit Solutions als ein wichtiger Treiber für die Unternehmensentwicklung erwiesen. Neben der operativen Weiterentwicklung habe die Gesellschaft im September 2019 eine neue Finanzierungsrunde unter Beteiligung der Deutsche Bank abgeschlossen. Der Betreiber bekannter Plattformen wie Savedo und Zinspilot sei im Rahmen dessen mit einem Unternehmenswert von 1,0 Mrd. EUR bewertet worden, was bei der FinLab AG vom zuvor ermittelten Wert von rund 500 Mio. EUR zu deutlichen Aufwertungen geführt habe.Auch bei den anderen Beteiligungsgesellschaften seien weitere wichtige Entwicklungen erzielt. nextmarkets GmbH habe eine neue App-Generation veröffentlicht, AUTHADA's Identifizierungslösung werde von der comdirect bank AG nun sowohl für Depot- als auch für Girokontoeröffnungen genutzt, Kapilendo habe eine Bankingplattform übernommen und iconic habe eine siebenstellige Finanzierungsrunde abgeschlossen.Im Zuge des Bewertungsanstiegs der Fintech-Beteiligungen, hier vor allem der Deposit Solutions, habe sich das Finanzergebnis der FinLab AG deutlich auf 38,08 Mio. EUR verbessert (VJ 16,29 Mio. EUR). Besonders erwähnenswert sei dabei erneut der Umstand, wonach bei der FinLab AG aufgrund wiederkehrender Managementerträge eine gute Deckung der operativen Kosten vorliege. Damit könne die Portfoliostrategie, frei von Kostendruck bzw. vom Druck Exits vorzunehmen, umgesetzt werden.Zwar würden die schwer einzuschätzenden Auswirkungen von Covid-19 auch die Entwicklung der Portfoliogesellschaften beeinflussen, diese würden aber aufgrund der auf der Innovation und Digitalisierung ausgerichteten Geschäftsmodelle auch überproportionale Wachstumschancen nach der Krise bieten. So könnte beispielsweise die Deposit Solutions von einem liquiditätsbedingt hohen Anlagedruck profitieren, zumal die Anlagen vom heimischen PC getätigt werden könnten. Auch die Tradingplattform nextmarkets könnte von den aktuell hohen Volatilitäten am Markt profitieren. Vaultoro spiele seine Stärke im peer-to-peer-Handel aus und AUTHADA könnte von einer verstärkten Nachfrage nach e-Identifizierungslösungen profitieren.Die Analysten hätten bei der FinLab AG eine NAV-Bewertung durchgeführt. Als fairen Wert je Aktie hätten sie 28,85 EUR (bisher: 29,50 EUR) ermittelt. Die Reduktion sei dabei ausschließlich ein Resultat ihrer vorsichtigeren Wertansatzes bei den Fintech-Beteiligungen, für die sie derzeit keine stillen Reserven unterstellen und damit den bilanziellen Wertansatz einbeziehen würden.Vom aktuellen Aktienkurs ausgehend ist die FinLab-Aktie weiterhin ein klarer Kauf, so Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG. (Analyse vom 07.04.2020)