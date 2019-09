Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (12.09.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) nach wie vor zu kaufen.FinLab habe letzte Woche H1-Zahlen bekannt gegeben und dabei eine deutliche Verbesserung wesentlicher Kennzahlen gezeigt, während die Buchwertverluste (Neubewertungsrücklage) aus Heliad Equity Partners das Gesamtergebnis belasten würden.Dabei würden die Kennzahlen der grundsätzlich positiven operativen Entwicklung FinLabs folgen. Das IFRS-Periodenergebnis habe auf 4,6 Mio. Euro (Vj.: 1,6 Mio. Euro) gesteigert werden können. Treiber seien Erträge aus Beteiligungen gewesen, die in erster Linie die Dividenden aus der Heliad Management GmbH und Patriarch enthalten würden und deutlich auf 1,8 Mio. Euro (Vj.: 1,2 Mio. Euro) gestiegen seien. Damit würden diese stabilen Cashflows nach wie vor einen Großteil der operativen Kosten des Unternehmens abdecken (Personalaufwand 1,1 Mio. Euro und Sachaufwendungen 0,6 Mio. Euro). Auch das Finanzergebnis, dass durch Neubewertungen der FinTech-Beteiligungen im Rahmen von Finanzierungsrunden determiniert worden sei, sei stark auf 3,5 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro) angewachsen.Die Kernbeteiligung Heliad befinde sich dagegen weiter im Restrukturierungsprozess. Nach Veräußerungen von Heliads Aktienpaketen an DEAG, Max 21 und cyan, der Abschreibung von Sleepz sowie Spekulationen rund um einen Verkauf von flatex (Anteil Heliads: 9,9%), habe sich der Aktienkurs der börsennotierten Beteiligung zuletzt wieder deutlich auf jüngst 4,78 Euro (Tief 3,73 Euro) erholt. Ein Verkauf der flatex dürfte nach Erachten des Analysten für Heliad, an der FinLab nach wie vor 45,3% halte, einen Gewinn von ca. 30 bis 40 Mio. Euro bedeuten. Es sei nach Erachten des Analysten davon auszugehen, dass die FinLab-Vorstände, die inzwischen auch die Heliad-Geschäftsführung übernommen hätten, einen Teil dieses Geldes reallokieren würden. Im Falle eines Verkaufs rechne der Analyst allerdings auch mit einer Sonderausschüttung, für die je nach Höhe des Kaufpreises auf FinLab-Ebene bis zu 8 Mio. Euro (1,50 Euro pro Aktie) bereitgestellt werden dürften. Flatex selbst habe zuletzt mit Meldung vom 4. Juli 2019 mitgeteilt, dass gemeinsam mit Lazard alle strategischen Optionen geprüft werden sollten. Diese könnten jedoch auch nur die Gewinnung neuer Investoren umfassen.In seiner NAV-Berechnung habe der Analyst die jüngsten Veränderungen im Beteiligungsportfolio berücksichtigt. Dabei habe er die Heliad-Entwicklung inkludiert. Für Heliad ergebe sich dabei ein insgesamt niedrigerer Potenzialwert-Ansatz von 33,9 Mio. Euro (zuvor: 48,1 Mio. Euro), während sich die Zeitwerte anderer Beteiligungen erhöht hätten.Operativ befinde sich FinLab nach Erachten des Analysten weiter auf einem sehr guten Weg und die Heliad Restrukturierung nehme Formen an.Nach Anpassung des Bewertungsmodells ergibt sich ein neues Kursziel von 23,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro), bei unverändertem "kaufen"-Rating, so Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega. (Analyse vom 12.09.2019)