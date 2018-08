Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



22,00 EUR +3,77% (16.08.2018, 17:36)



22,30 EUR -3,04% (16.08.2018, 19:15)



DE0001218063



121806



A7A



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (16.08.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) nach wie vor zu kaufen.Die FinLab AG habe gestern eine neue Finanzierungsrunde bei ihrer Beteiligung Deposit Solutions über 100 Mio. USD abgeschlossen. Damit erreiche der implizite Unternehmenswert der Deposit Solutions die 500 Mio. USD-Marke. Zu den neu gewonnen Investoren zähle das europaweit tätige Private Equity-Unternehmen Vitruvian Partners und die schwedische Risikokapital-Beteiligungsgesellschaft Kinnevik. Kinnevik verwalte Assets in Höhe von 6,3 Mrd. USD und sei u.a. an Zalando und Rocket Internet beteiligt. Vitruvian sei laut eigenen Angaben auf Management-Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen spezialisiert, investiere typischerweise in der Größenordnung von 25 bis 250 Mio. Euro und habe mit drei Fonds knapp 4,4 Mrd. Euro AuM.Daneben würden namhafte Investoren wie der Paypal-Mitgründer Peter Thiel oder Christian Angermayers Apeiron Investment Group zu den Anteilseignern der Deposit Solutions zählen. Das FinTech-Unternehmen betreibe eine weit verbreitete Open-Banking-Plattform für Spareinlagen und habe zuletzt Partner wie die Deutsche Bank oder Fidelity gewonnen. Die zugehörigen Plattformen Zinspilot und Savedo hätten zudem deutlich wachsen können, würden inzwischen über mehr als 155.000 Kunden verfügen und ein vermitteltes Einlagevolumen von über 9 Mrd. Euro aufweisen.FinLab habe im Rahmen der Transaktion Anteile an Deposit Solutions veräußert. Aus dem Teilexit ergebe sich ein Zufluss in Höhe von 11,5 Mio. USD für FinLab, der in 2018 zum Großteil ergebniswirksam realisiert werde. Zudem bleibe das Unternehmen auch weiter mit einem Anteil von 7,7% einer der wesentlichen Gesellschafter des FinTechs. Damit ergebe sich neben dem Cashzufluss (11,5 Mio. USD) ein aktueller Beteiligungswert von 38,5 Mio. USD. Beim aktuellen EUR/USD-Kurs führe dies in Summe zu einem Wert von ca. 44 Mio. Euro, was rund 40% der aktuellen FinLab-Marktkapitalisierung von 111 Mio. Euro entspreche.Auch die anderen Beteiligungen hätten zuletzt mit positiven Nachrichten und dem Erreichen wichtiger Meilensteine auf sich aufmerksam gemacht. Die Crowdfunding-Plattform Kapilendo habe in der letzten Finanzierungsrunde neue Investoren gewonnen. Auch bei der CFD-Handelsplattform nextmarkets habe es zuletzt eine Finanzierungsrunde gegeben, die auf einen deutlichen Anstieg des Beteiligungswertes hingedeutet habe. Zudem hatten FinLabs Crypto-Beteiligungen weitere Fortschritte erzielt und bei der Kernbeteiligung Heliad (FinLab-Anteil: 45%) ermittelten wir zuletzt einen gestiegenen Potenzialwert von 137,4 Mio. Euro, so die Analysten der LBBW. Momentan rechtfertige bereits der Wert aus der Heliad- und Deposit Solutions-Beteiligung nahezu die aktuelle Marktkapitalisierung. Die Potenziale aus den übrigen Beteiligungen erscheinen hierin noch nicht reflektiert, so die Analysten der LBBW.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rechnet kurz- und mittelfristig mit deutlichen Wertzuschreibungen auf die Beteiligungen und bestätigt sein Kursziel von 28,90 Euro sowie das Rating "kaufen" für die FinLab-Aktie. (Analyse vom 16.08.2018)