Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (16.08.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) weiterhin zu kaufen.Die Deposit Solutions GmbH, eine der wichtigsten Beteiligungen der FinLab AG, habe eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Mio. USD erfolgreich abgeschlossen. Unter Einbezug dieser neuen Finanzierungsrunde sei der Unternehmenswert der FinLab-Beteiligung auf rund 500 Mio. USD klettert. Der nun erreichte Wert sei umso beeindruckender, werde die Deposit-Bewertung zum Einstiegszeitpunkt der FinLab AG zugrunde gelegt. Zum Einstieg der FinLab im September 2015 habe die Bewertung noch bei knapp über 20 Mio. EUR gelegen und damit sei der Wertansatz der Deposit Solutions innerhalb von etwa drei Jahren um den Faktor 20 gestiegen.Die Basis für diese Entwicklung finde sich in der außerordentlich dynamischen operativen Entwicklung der FinLab-Beteiligung wieder. Die Deposit Solutions GmbH fungiere dabei als Fintech-Unternehmen, welches es über die eigene Open-Banking-Plattform ermögliche, den Kunden attraktive Tages- und Festgeldangebote anderer Banken anzubieten, ohne eine neue Kundenverbindung eingehen zu müssen. Während Ende 2016 das Vermittlungsvolumen bei gerade einmal 1,0 Mrd. EUR gelegen habe, sei dieser Wert mittlerweile auf mehr als 9 Mrd. EUR angestiegen. Darüber hinaus sei das B2B-Geschäft durch die Gewinnung renommierter Partner wie etwa die Deutsche Bank oder Fidelity's FFB gestärkt worden.Im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde habe die FinLab AG durch Anteilsveräußerungen die Beteiligungsquote an der Deposit Solutions von zuvor rund 12% auf 7,7% reduziert. Im Rahmen dieser Transaktion würden der FinLab AG 11,5 Mio. USD (ca. 10,0 Mio. EUR) zufließen, was sich vollständig im Cashflow des laufenden Geschäftsjahres wiederfinden werde. Trotz der Reduktion der Beteiligungsquote sei der Deposit-NAV auf Basis der neuen Bewertung stark angestiegen. Bei einem Gesamtunternehmenswert von 500 Mio. USD entspreche dies einem Wertansatz von 38,5 Mio. USD oder 33,8 Mio. EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link