Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

65,65 EUR -4,30% (11.07.2019, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

65,75 EUR -4,36% (11.07.2019, 15:02)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (11.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF).Die vorläufigen Zahlen für das Q2/2019 seien insgesamt als solide anzusehen und hätten beim Umsatz (+6,0% y/y auf 384 Mio. Euro) und ergebnisseitig (EBT: +5,5% y/y auf 58 Mio. Euro) im Rahmen der Analystenprognosen (378 Mio. Euro bzw. 58 Mio. Euro) gelegen. In H1/2019 habe der Optiker den Umsatz um 6,3% auf 756 (Vj.: 712) Mio. Euro und das EBT um 7,6% auf 125 (Vj.: 116) Mio. Euro erhöht. Der Ausblick für 2019 (leichter Anstieg von Absatz und Umsatz; EBT auf dem Vorjahresniveau) sei bestätigt worden. Lusebrink erachte ihn für konservativ und komfortabel erreichbar.Darüber hinaus habe der Brillenhersteller nochmals die Zielsetzung der langfristigen Strategie ("Vision 2025") bestätigt (Marktführerschaft in Kontinentaleuropa mit einem Marktanteil von 25%; Außenumsatz von 2,3 (2018: 1,7) Mrd. Euro). Fielmann habe nochmals betont, in 2019 und 2020 insgesamt mehr als 200 Mio. Euro in den Ausbau des Niederlassungsnetzes, die Expansion und die Digitalisierung zu investieren. Lusebrink hebe seine EPS-Schätzungen (2019e: 2,11 (alt: 2,06) Euro; 2020e: 2,23 (alt: 2,16 Euro) an.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Fielmann-Aktie. Das Kursziel werde von 63,00 Euro auf 72,00 Euro erhöht. (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze Fielmann-Aktie: