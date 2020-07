Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

64,55 EUR +5,04% (09.07.2020, 15:25)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

64,35 EUR +4,04% (09.07.2020, 15:35)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (09.07.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF).Fielmann habe Eckdaten (09.07.) für das H1/2020 vorgelegt. Diese würden nach den Berechnungen des Analysten für das Q2/2020 pandemiebedingt einen deutlichen Umsatzrückgang von 34% auf 255,7 (Vj.: 386,4; Analystenerwartung: 259,0) Mio. Euro implizieren. Dabei habe Fielmann im Quartalsverlauf aber eine deutlich positive Tendenz verzeichnet (April: -70% y/y; Mai: -26% y/y; Juni: +3% y/y), was Lusebrink auf staatliche Lockerungsmaßnahmen und Nachholeffekte zurückführe. Das EBT sei zwar um 71% auf 17,4 (Vj.: 60,4; Analystenerwartung: 18,0) Mio. Euro eingebrochen, damit würden sich nach Erachten des Analysten aber erste positive Effekte der pandemiebedingten Kostensenkungsmaßnahmen zeigen. In H1/2020 habe sich der Brillenabsatz um 24% auf 3,1 (Vj.: 4,1) Mio. Stück verringert. Der Konzernumsatz sei um 19% auf 611 (Vj.: 758,2) Mio. Euro zurückgegangen und das EBT werde bei mehr als 35 (Vj.: 127,6) Mio. Euro erwartet.Fielmann habe zudem erstmals einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 präsentiert, der aber hinter den Analystenprognosen zurückbleibe (Konzernumsatz: mehr als 1,3 (Vj.: 1,52; bisherige Analystenerwartung: 1,39) Mrd. Euro; EBT: mehr als 100 (Vj.: 253,8; bisherige Analystenerwartung: 138) Mio. Euro). Der Ausblick stehe dabei unter dem Vorbehalt, dass es in 2020 keine neuen Einschränkungen aufgrund der Pandemie gebe. Zudem habe sich Fielmann mit Blick auf die laufenden Gespräche optimistisch gezeigt, in 2020 über eine Akquisition in einen neuen Markt eintreten zu können.Lusebrink reduziere seine EPS-Prognosen (2020: 0,98 (alt: 1,09) Euro; 2021: 1,97 (alt: 2,06) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fielmann-Aktie: