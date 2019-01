Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

57,35 EUR -0,35% (10.01.2019, 08:12)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (10.01.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Marke von 57,25 EUR überwunden - ChartanalyseMitte Oktober startete in der Fielmann-Aktie (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) eine relativ dynamische Erholung, in dessen Hoch die Kurse bis auf 59,40 EUR anstiegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Hier habe sich das Kaufinteresse erschöpft und die Aktie sei in eine, oberhalb von 52,85 EUR seitwärtslaufende Korrektur übergegangen. Im Rahmen dieser hätten sich die Käufer mehrfach am Widerstand bei 57,25 EUR probiert, der gestern per Tagesschlusskurs habe geknackt werden können.Inwieweit es den Käufern in Fielmann gelinge, in den kommenden Wochen und Monaten ganz große Bäume auszureißen, sei noch abzuwarten. Kurzfristig bestünde jedenfalls Aufwärtspotenzial in Richtung 59 bis 60 EUR. Oberhalb dessen gäbe es mit dem Widerstand um 62 EUR ein weiteres bullisches Ziel. Dafür sollten die Kurse jetzt nach Möglichkeit nicht mehr nachhaltig unter 54,85 EUR zurückfallen. Die Risiken auf der Longseite würden vor allen Dingen im mittelfristig immer noch bärischen Umfeld liegen. So werde Fielmann auch aktuell noch unterhalb des EMA 200 gehandelt. Es bestehe die Gefahr, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung lediglich eine Erholung darstelle. (Analyse vom 10.01.2019)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:57,45 EUR +2,13% (09.01.2019, 17:35)